El PSOE no cuenta con Guerra, Griñán y Chaves para celebrar los 40 años de la victoria de Felipe

El PSOE está celebrando este sábado el cuarenta aniversario de la victoria de Felipe González en 1982. Más de 3.000 personas están llamadas a llenar el auditorio Fibes II de Sevilla. Sin embargo, y a pesar de haber sido invitados, no estarán algunos de los líderes socialistas más relevantes de las últimas cuatro décadas: Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Alfonso Guerra no tienen sitio reservado.

Las primeras filas del auditorio están reservadas a título nominativo, y en ninguno de los asientos preeminentes aparece el nombre de los dos expresidentes de la Junta de Andalucía y del vicepresidente de Felipe González.

Desde la organización confirman a EL ESPAÑOL que no tienen constancia ni confirmación de su asistencia, por lo que no cuentan con su presencia en el acto. Con quien sí han contado es con Susana Díaz, que ha llegado con el acto empezado coincidiendo con la entrada de Felipe González y Pedro Sánchez en el auditorio.

A pesar de que desde el PSOE no se cursó invitación a Guerra, aduciendo que se trataba de un acto público, días después los socialistas incluyeron en su protocolo a los cabezas de lista de Andalucía y al exvicepresidente. Se les hizo llegar la invitación.

Los dos expresidentes de la Junta de Andalucía, condenados por el caso de los ERE, no estarán en el acto. Desde la organización reconocían este mismo sábado por la mañana que desconocían si acudirían o no, pero en cualquier caso no tenían un asiento en el cuadrante de protocolo.

La ausencia de Alfonso Guerra era más esperada y conocida. Como recoge este medio: "Todo se organiza con una premisa sobradamente aprendida: si va Felipe no puede estar Alfonso".

Por otro lado, otras ausencias se han ido conociendo. A pesar de que en el cartel ilustrado por José Ramón Sánchez aparecen Felipe González, Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero, el último no acudirá por estar en Brasil en un viaje.

A pesar de ser el gran acto del aniversario de la llegada al poder de los socialistas al poder en 1982, la mayoría de los barones no estará arropando a Sánchez. Sí ha desembarcado en Sevilla buena parte de los miembros del Gobierno que acompañan al presidente.

