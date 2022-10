El PSOE también invita a Chaves y a los cabezas de lista andaluces al acto de Felipe González en Sevilla

De no cursar invitaciones porque el acto era público y podía ir quien quisiera a invitar a todos los diputados socialistas que consiguieron escaño en esos comicios, entre ellos Alfonso Guerra y Manuel Chaves. Ferraz ahora quiere que asistan al evento que se celebrará este fin de semana en Sevilla para conmemorar los 40 años de la histórica victoria de Felipe González en las elecciones generales de 1982.

Además, está previsto que los cabezas de lista en cada provincia andaluza, y entre ellos estaba el ahora condenado el caso ERE Manuel Chaves, ocupen la primera fila del acto. El otro expresidente condenado José Antonio Griñán no acudirá.

En primera fila, por tanto, se sentarían los cabeza de lista en cada una de las provincias que fueron: Alfonso Guerra, en Sevilla; José Antonio Amate, en Almería; Manuel Chaves, en Cádiz; Guillermo Galeote, en Córdoba --fallecido en 2021--, Pedro Cerezo Galán, en Granada; Carlos Navarrete, en Huelva, el exministro de Exteriores Fernando Morán --fallecido en 2020-- en Jaén y Rafael Ballesteros, en Málaga.

De este modo el partido sale al paso de las declaraciones de Guerra, exvicepresidente del Gobierno, número dos del PSOE y uno de los artífices de aquella mayoría absoluta, que confirmó este martes que no estaba invitado a este mitin, una información que ya adelantó EL ESPAÑOL el pasado sábado.

En Ferraz sin embargo no ocultan su malestar con Guerra, que también afirmó que no le sorprendía no estar invitado. Así, señalan que el PSOE sigue siendo el mismo que cuando se fundó hace 143 años y sigue defendiendo los intereses de la clase trabajadora, mientras que otros han movido su posición. "Me gustaba más el Guerra de antes", apunta un destacado dirigente a Europa Press.

Esas serán las únicas personas a las que se va a invitar expresamente, según indican las mismas fuentes, que subrayan que el acto es abierto y por tanto están invitados "los 185.000 militantes socialistas".

El acto lo van a protagonizar Felipe González y Pedro Sánchez, que pronunciarán los discursos principales de la jornada. Antes de ellos, en una especie de mesa a cuatro hablarán la presidenta del partido, Cristina Narbona; la vicesecretaria general, María Jesús Montero; el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas y el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, según han confirmado fuentes de la dirección del PSOE.

El mensaje que se intentará trasladar girará en torno al papel de España en Europa a lo largo de las últimas décadas, desde el Gobierno de Felipe hasta ahora. "Europa tendrá un papel importante en el discurso" de Sánchez, apuntan desde Ferraz.

No acudirá, sin embargo, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que estará de viaje en Brasil para presenciar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se lleva a cabo este domingo. Tampoco habrá una convocatoria especial para los miembros de la Ejecutiva en aquel momento ni tampoco para los ministros del primer gobierno socialista que nació de aquellas elecciones.

Los barones

En cuanto a los barones del PSOE, la mayoría tampoco asistirá. El presidente de la Junta de Extremadura y secretario general del PSOE regional, Guillermo Fernández Vara, ha avanzado esta mañana que el sábado tiene la boda de un familiar, aun que "hará todo lo posible" para poder acudir. Al igual que la presidenta de Baleares, Francina Armengol, quien también intentará asistir.

Pero buena parte de los presidentes socialistas ya han comunicado que no tienen intención de ir al mitin. Lo cierto es que el partido no les ha cursado invitación y tampoco lo va a hacer, según informan fuentes socialistas.

Así, el presidente valenciano, Ximo Puig, no tiene previsto acudir a Sevilla por problemas de agenda, según fuentes de la Generalitat. Tampoco prevé ir Adrián Barbón, que ese fin de semana tiene el acto de la elección del pueblo ejemplar en Asturias con la visita de los Reyes.

La presidenta navarra, María Chivite, tampoco asistirá por cuestiones de agenda sin especificar y lo mismo ocurrirá con el presidente aragonés, Javier Lambán, que esta semana se encuentra en el Vaticano y la próxima tiene, los días 3 y 4, el debate del estado de la región.

El presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García Page, que la semana pasada tuvo de invitado en un acto a Felipe González, aún no sabe si acudirá a la celebración de Sevilla. Esta semana tenía una agenda muy apretada y se encontraba de viaje en Bruselas, según fuentes de su Ejecutivo.

