Yolanda Díaz emula una ley de Franco de 1944 para su "despido reparativo" y Garamendi se lo afea

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, propuso el miércoles cambiar el modelo actual de las indemnizaciones por despido, por otro "reparativo o restaurativo". Es decir, que las compensaciones no se apliquen a todos por igual, sino que se tenga en cuenta la situación profesional y personal del trabajador, entre otros factores.

Cuando este jueves se le ha comentado la propuesta a Antonio Garamendi en el programa La Hora de La 1 de Televisión Española, el presidente de la CEOE se ha echado a reír y ha recordado que algo similar fue impulsado durante la dictadura de Primo de Rivera, que luego el régimen franquista mantuvo.

"Me acabo de enterar [de la propuesta de Yolanda Díaz] y tengo que decir, como decimos en mi pueblo, que es más viejo que la ría", ha dicho, antes de pasar a criticarlo. "En Democracia se acabó eliminando porque, lo que puede parecer interesante, se acabó convirtiendo en una traba para colectivos. Las empresas privadas no contratarían a gente que sabe de antemano que sus despidos van a ser más elevados que los de otra gente", ha explicado.

[Yolanda Díaz propone que la indemnización por despido dependa de la edad, el género y circunstancias personales]

En efecto, la medida que propone la titular de Trabajo es muy similar a la que recogía la Ley de Contrato de Trabajo de 1944, impulsada en plena dictadura de Francisco Franco. La norma, igual que la que ahora propone Yolanda Díaz, planteaba distintas indemnizaciones según fuera la situación del trabajador despedido.

En su artículo 81, la ley de 1944 dice literalmente lo siguiente: "Si es despedido sin causa justificada, podrá optarse entre que se readmita en igual puesto e idénticas condiciones que venía desempeñando, o se le indemnice en una suma que fijará el Magistrado de Trabajo, a su prudente arbitrio, teniendo en cuenta la facilidad o dificultad de encontrar otra colocación adecuada, cargas familiares, tiempo de servicio en la empresa, etcétera".

Sin hacer referencia a la norma franquista, Yolanda Díaz pidió este miércoles ir a una ley similar. Lo hizo en unas jornadas organizadas por la Asociación de Periodistas de Información Económica y dijo que si un joven preparado y formado es despedido, va a poder reincorporarse al mercado de trabajo con más facilidad que un "señor de una edad", entendiendo que este último puede ver su carrera frustrada al quedarse desempleado.

Ante el revuelo que han generado las palabras de Díaz, la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha aclarado este jueves que el Ejecutivo no está trabajando en esa dirección. "No conozco esas propuestas, pero en todo caso esto no se han debatido en el seno del Gobierno", ha asegurado desde Bruselas.

[El Gobierno retira la Medalla de Honor al Trabajo a Franco y todos los cargos de la dictadura]

La crítica de Garamendi a esta medida es un suma y sigue en la tirante relación entre el presidente de la patronal y Díaz. Ya a principios de octubre se enfrentaron por la subida de las bases máximas de cotización, del 8,6%, incluida en los Presupuestos para 2023.

La patronal calificó la medida como "inadmisible e impresentable". El Ejecutivo salió a defenderlo en bloque desde los ministerios económicos, pero la más dura fue Díaz que atacó directamente al organismo: "La CEOE tiene un problema con la igualdad", aseguró.

Sólo dos meses antes, en agosto, Yolanda Díaz pidió a Garamendi "compromiso con su país" por la falta de acuerdo para que en España exista una revalorización salarial para amortiguar la pérdida de poder adquisitivo por la inflación. "Muestro mi apoyo explícito a las movilizaciones sindicales contra la patronal", dijo la ministra de Trabajo en el Congreso de los Diputados.

