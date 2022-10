Yolanda Díaz propone que la indemnización por despido dependa de la edad, el género y circunstancias personales

Pese a que la legislatura se enfila hacia su último año, Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, se pone todavía más deberes sobre la mesa. Entre ellos, la reforma del despido. Pese a que Díaz descarta tocar la indemnización por despido, sí que pone sobre la mesa que en un futuro dependa de las circunstancias personales del trabajador despedido.

Díaz ha hablado del "despido reparativo o restaurativo", un concepto que ya se está empezando a considerar en los países de la Unión Europea. Según ha explicado, consiste en que "la indemnización sea diferente según el impacto que el despido que tenga en las personas".

La ministra se ha referido para diferenciar las indemnizaciones cuestiones como el género o la edad, o incluso la familia que tenga. Por ejemplo, dependiendo de la persona, un despido puede llevar a "una carrera profesional frustrada" y una mayor dificultad en el retorno al mercado laboral.

En este sentido, Díaz ha llamado a "eliminar el edadismo del mercado de trabajo de nuestro país". En cualquier caso, y en el corto plazo, Díaz ha insistido en que no tocará la indemnización por despido. "El problema no está ahí. No le vamos a arreglar la vida al trabajador despedido. El tema está en las causas de despido, y es en eso en lo que vamos a trabajar".

La vicepresidenta ha abordado estas cuestiones durante la conferencia con periodistas que ha ofrecido en las jornadas de la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE). En ella, también ha indicado que uno de los efectos indirectos de la reforma laboral es que se han elevado los salarios y se han "encarecido los despidos".

Entre las causas de estos fenómenos, está que la tasa de temporalidad se ha rebajado a tasas históricamente bajas, especialmente en mujeres y en jóvenes.

Durante las preguntas de los periodistas, Díaz ha opinado sobre la negociación que se está desarrollando entre banca y Gobierno para limitar el impacto de la subida de hipotecas en los hogares españoles.

Insuficiente

En este sentido, ha considerado que "lo que está proponiendo la banca es absolutamente insuficiente", dado que solo abarca a los más vulnerables y no a las "clases medias".

Por ello, ha afirmado que le "seduce" la propuesta que ha hecho CaixaBank de congelar las hipotecas mientras dure la crisis.

La vicepresidenta ha insistido en que es necesario que se suban los salarios, sobre todo según datos del Banco de España (citados por la propia Díaz) que indican que en los beneficios empresariales han crecido un 60% y la revalorización salarial ha sido de solo un 1,8%.

Por otro lado, ha indicado que sigue "con intensidad y respeto" el proceso electoral en la CEOE. Le deseo la mejor de las suertes a Antonio Garamendi", ha indicado, aunque no se ha posicionado de manera directa.

