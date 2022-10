González Pons: "Nadie ha tenido tanta liquidez en España desde Felipe II como Pedro Sánchez"

Esteban González Pons ha asegurado hoy que nunca en España alguien ha tenido "tanta liquidez" como Pedro Sánchez "desde Felipe II, cuando los galeones llegaban cargados de oro" de América. Y ha alertado de que el Gobierno "no está siendo capaz de gestionar" ese caudal, porque quienes han tramitado normalmente las ayudas han sido los gobiernos autonómicos, y son ellos los que tienen experiencia.

El vicesecretario Institucional del PP ha explicado además que los 750.000 millones de los fondos New Generation apenas van a tener control por parte de la Unión Europea, ya que Bruselas ha trasladado esa responsabilidad a los gobiernos nacionales.

González Pons, que ha participado junto al exministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, en un foro organizado por la Fundación Conexus, ha abogado por la necesidad de invertir bien el dinero que llega de Europa y de controlar las cuentas, porque "cuando nos juzguen los mercados y no el Banco Central Europeo", habrá que pasar a depender de "la prima de riesgo".

Jordi Sevilla ha preferido en este punto "ver la botella medio llena". Ha reconocido que existe un "embudo burocrático" por la "sobreprotección" a que tiende la Administración a la hora de garantizar el correcto uso de los fondos, y ha recordado que los Next Generation no son "inversión tradicional".

Según el exministro socialista, los Next Generation no pueden utilizarse para cubrir aquellos planes donde no llegan otros fondos, y deben ir encaminados a "la reestructuración verde y digital", para lo que fueron creados.

Tanto González Pons como Sevilla han coincidido en subrayar la gran incertidumbre que vive Europa, fundamentalmente por la Guerra en Ucrania, y han reivindicado "pactos de Estado" entre los dos grandes partidos para poder salir airosos del trance.

Previamente, el presidente de Conexus, Manuel Broseta, había puesto de relieve la necesidad que tiene España de debatir de forma "plural y sosegada, siguiendo el espíritu de la Transición". "En Conexus somos autonomistas y consideramos que hay cuestiones urgentes sobre las que PP y PSOE deberían entenderse, como la ley electoral", añadió.

Entre los asistentes al acto, celebrado en el Hotel Palace de Madrid, había personalidades del mundo de la política y de la empresa como el exministro de Comercio y Turismo Javier Gómez Navarro, el expresidente valenciano Alberto Fabra, el diputado y ex secretario general del PP Teodoro García Egea, el expresidente del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional Pascual Sala, el presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, Ángel Asensio, o la vicepresidenta de la CEOE Marina Serrano.

La Fundación Conexus Madrid-Comunitat Valenciana es una plataforma civil independiente, con sede en la capital de España, que trata de promover la cooperación en los asuntos de interés mutuo.

