Moreno presume de 'modelo andaluz' pero rebaja su tono en Cataluña para atraer a sus empresas

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha vuelto este lunes a Barcelona, al lugar donde nació hace casi 52 años, para reiterar la invitación que ya hiciera el pasado mes de septiembre a los empresarios catalanes para invertir en la comunidad andaluza.

Sin embargo, esta vez ha rebajado el tono de llamamiento que hizo el pasado 20 de septiembre cuando Andalucía comenzó a liderar el debate de la autonomía fiscal e invitó a los empresarios catalanes a encontrar en esta comunidad la estabilidad que Cataluña no les garantizaba por su situación política.

"Le digo a los empresarios catalanes: aquí está su tierra. En Cataluña hay impuesto de sucesiones y donaciones. Aquí no. Allí hay impuesto de Patrimonio. Aquí no. Y aquí no nos vamos a independizar nunca, somos orgullosa parte de España", dijo en aquel momento en un foro periodístico en Sevilla.

Este lunes en otro evento de estas características en Barcelona, organizado por La Vanguardia, ha asegurado que entonces quería "captar la atención" y lo consiguió, pero que hizo esa llamada "en tono irónico". Hoy ha matizado sus palabras, pero sin arrepentirse de lo dicho hace un mes.

Es consciente de que una empresa no se desarma y se va a otra comunidad salvo que ocurran cosas muy graves. Por tanto, lo que quería decir es que Andalucía es "una tierra amable" que está dispuesta a acoger todos esos proyectos empresariales presentes en Cataluña que quieran expandirse a otras comunidades.

"En Andalucía existe una paz social muy interesante y habrá estabilidad política e institucional durante cuatro años", ha destacado el presidente. A su juicio, muy pocos lugares pueden presumir de ello y ha comparado la situación política que se está viviendo en Reino Unido, Italia o en la propia Cataluña con el movimiento independentista.

"Cooperación leal"

Sin embargo, esta cooperación entre comunidades será "leal". Juanma Moreno ha insistido en que Andalucía no quiere que Cataluña pierda potencial, sino que sea una Cataluña líder, pero cree que el Gobierno catalán "está haciendo todo lo contrario para que lo sea", refiriéndose al 'procés'.

"Lo que quiere Andalucía es entrar en juego, pero nunca con el ánimo de dañar a Cataluña ni a los catalanes", ha subrayado Moreno ya en el coloquio posterior. Todo ello después de que constatar la pérdida de empresarios y rentas altas, que fundamentalmente se marchaban a Madrid en busca de mejoras fiscales.

El presidente andaluz ha aprovechado sus raíces catalanas al nacer allí, tras emigrar sus padres en la década de los 60, para reivindicar los lazos que unen a estas dos comunidades "hermanas".

La delegación andaluza en Cataluña

De ahí que haya recordado que en los próximos meses Gobierno andaluz abrirá una delegación en Cataluña cuyo principal objetivo será mejorar las relaciones comerciales entre ambas comunidades y reforzar los vínculos empresariales, pero también culturales y emocionales.

"Estamos dispuestos a hacer cosas junto a Cataluña desde la cooperación leal entre territorios, que siento como hermanos", ha subrayado Juanma Moreno, quien cree que ambas comunidades "son piezas claves" para el futuro de España.

Eso sí, considera que el movimiento independentista es "un obstáculo insalvable" para poner en marcha esta cooperación porque la comunidad "se está encerrando en sí misma".

Moreno ha reconocido que tuvo una conversación informal con el presidente catalán, Pere Aragonés, en la conferencia de presidentes en Palma el pasado mes de marzo, pero tampoco le notó "especial interés", ha comentado entre risas. Por tanto, cree que si él no quiere relacionarse con el resto y sólo mirar hacia dentro, "es complicado".

En cualquier caso, Juanma Moreno ha dicho ante un nutrido grupo de empresarios catalanes, muchos con raíces andaluzas, que hará un esfuerzo para que "la hermandad y sintonía" entre ambas comunidades sea lo más fuerte posible.

Críticas a Sánchez

Durante el acto, el presidente andaluz también ha lanzado críticas contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por querer reformar el delito de sedición en el Código Penal "por interés político". Todo ello con el objetivo de lograr los apoyos de ERC para tirar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Moreno considera que ya lo hizo con la aplicación de los indultos a los presos del referéndum ilegal del 1 de octubre, que cree que impulsó para asegurarse la continuidad en La Moncloa: "Gracias a esos indultos puede seguir siendo presidente del Gobierno de España", y que puede suceder lo mismo si se reforma el delito de sedición para aprobar las cuentas.

