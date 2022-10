Von der Leyen trasladó a Feijóo su "preocupación" por la subida de pensiones y las cuentas de Sánchez

La reunión del presidente del Partido Popular con la presidenta de la Comisión Europea no sólo duró el triple de lo convenido de inicio. Sino que lo hizo porque Ursula von der Leyen mostró su "preocupación" por la sostenibilidad de las cuentas públicas españolas.

Según fuentes conocedoras del contenido de la conversación, la presidenta de la Comisión incidió en la reforma de las pensiones. Éste es uno de los hitos clave, dentro del Plan de Recuperación, que España debe completar antes de fin de año, aunque Bruselas no lo ve de momento "sostenible", al haber indexado el Gobierno un incremento nominal de todas las prestaciones, por ley, a un IPC hoy desatado en toda Europa.

La jefa del gobierno comunitario quiso conocer el diagnóstico y las recetas de Alberto Núñez Feijóo, a la vista de que los Presupuestos de 2023, presentado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, han sido "desmentidos" por el propio Banco Central Europeo (BCE) y otros organismos, como la OCDE y el FMI. "Pero es que en España", añadía Feijóo en un encuentro con la prensa, "tanto el Banco de España como la AIReF han dejado claro que el cuadro macroeconómico no es creíble".

El presidente popular hizo equilibrios para no revelar el fondo de su conversación con Von der Leyen. "A ella no le corresponde comentar con un líder de la oposición lo que luego va a discutir con los jefes de Gobierno", dijo, "y yo nunca le pondré en el brete de rebelar posiciones que no le corresponden por su cargo institucional", añadió.

Es decir, que efectivamente, sí hubo más en esa reunión de lo que el líder del PP estuvo dispuesto a explicar públicamente.

"Pero es evidente que lo que le preocupa a esta presidenta de la Comisión", deslizó Feijóo, "como a cualquier otro en su lugar, es la sostenibilidad del sistema de bienestar y de las cuentas públicas" de cualquier país miembro. Así confirmaba, de soslayo, lo desvelado por las fuentes consultadas por este diario.

La presidenta de la Comisión teme, pues, que la política económica, presupuestaria, de gasto, de déficit y de deuda pública "no posibilite la sostenibilidad del Estado de bienestar".

Ursula von der Leyen recibe a Alberto Núñez Feijóo en su despacho de Bruselas. European Commission

En ese sentido, el líder de la oposición remarcó que, siendo España "el país que más ha incrementado su porcentaje de deuda sobre el PIB desde el año 2019 es evidente que estamos cuestionando la sostenibilidad de lo que marcan los tratados de la Unión", es decir, el Estado asistencial.

Según las cifras que llevaba Feijóo dentro de su carpeta, en la reunión con Von der Leyen, España ha incrementado su deuda un 20% desde que gobierna el PSOE, "mientras que la media de la UE ha sido de un 10%".

La presidenta de la Comisión compartió cómo nuestro país ya tiene más de un billón y medio de deuda pública acumulada. "Si tenemos que colocar 269.000 millones en el año 2023, que ya no nos va a comprar el BCE, en un escenario de subida de tipos de interés, España se mete en una senda de riesgo alto y de descuadre de los mínimos equilibrios de consolidación fiscal".

Así se lo transmitió el líder del PP a su compañera de partido en la tarde del miércoles, y a sus colegas del EPP en la mañana del jueves.

La reunión fue larga por todos estos motivos. A pesar de celebrarse en la víspera de un Consejo Europeo clave para la toma de decisiones de los Veintisiete sobre la crisis económica, la energética e inflacionista que está viviendo la UE, "y muy especialmente España", remarcaba Feijóo.

La excepción ibérica

Es sabido que Von der Leyen tiene una gran relación personal con Pedro Sánchez. Y que la Comisión, por iniciativa de su presidenta, ha ido incorporando parte de las propuestas en la reforma del mercado energético impulsadas por el Gobierno de España en los últimos meses.

Es más, la actual "excepción ibérica" fue prácticamente impuesta por la política alemana la pasada primavera al Consejo, cuando -al levantarse el presidente español de la mesa, provocando la suspensión de la cumbre- ella confesó al resto de jefes de Estado y de Gobierno: "Se lo he prometido a Pedro".

A este respecto, Feijóo se revuelve. Según fuentes de su entorno, el líder del PP lamenta que el Gobierno esté "tergiversando" sus palabras. "No es tan difícil de entender", afirman estas fuentes. "No estamos en contra del mecanismo, sino de su actual diseño: o son normas para todos o, al final, el que se sale de la norma paga la factura".

Según el presidente popular, "los consumidores españoles están subvencionando a los franceses por más de 1.000 millones de euros". Y eso significa, sostiene, que hay empresas españolas ahogadas mientras pagan a las francesas para que sean más competitivas.

Además, el PP advierte de que se ha producido es un efecto contrario al deseable. Feijóo señaló a Von der Leyen cómo España ha subido "un 50% el consumo de gas entre junio y septiembre, respecto a los mismos meses de ejercicios anteriores" el consumo de este tipo de energía. Y que eso se debe, en su opinión, al erróneo diseño de la medida.

Propuestas concretas

"Lo que pido es un sistema común para todos los países de la UE. En eso también coincidimos con Von der Leyen", remarcó.

El plan del PP en el campo energético se compone de cuatro puntos, de los que Von der Leyen tomó nota. La creación de una especie de "AIReF de la energía". Es decir, una autoridad independiente que estudia, evalúe y proponga medidas concretas, gobierne quien gobierne. "Tenemos que disminuir la ideología y aumentar la tecnología en este campo", sentencia el político gallego.

Según los cálculos del principal partido de la oposición, el Gobierno ha optado por una disminución del mix energético en un mal momento, obcecado por acelerar la llamada "transición verde".

En datos, Feijóo detalló a la líder comunitaria que España ha sido el primer país en cerrar todas las centrales térmicas, "renunciando al 14% de nuestra capacidad generadora". Y a este "grave error" le añade otro, el de no quitar la fecha de caducidad a las centrales nucleares, "que suponen el 21% de la producción energética de España".

Además, el PP pide "reducir los ocho impuestos que gravan la energía a un único impuesto", profundizar en los ahorros serios del sector público "y poner incentivos a los ahorros individuales". Y finalmente, topar los precios de las llamadas "energías inframarginales". Es decir, la eólica, la hidráulica, la fotovoltaica y la termosolar. "No pueden aprovecharse de la subida del precio del gas esas energías, que son mucho más baratas".

Este punto es coincidente con la propuesta de Von der Leyen a los líderes de los Estados miembros. Y ambos coincidieron también en la apuesta por las compras centralizadas.

"Empresas vulnerables"

Uno de los puntos clave para el líder del PP es recordar que entre los consumidores vulnerables no hay que ver sólo a los ciudadanos, sino también a las empresas. "Pero la política energética en España ha abandonado al sector industrial español, lamentablemente".

Von der Leyen pudo saber de su boca que, pese al Plan de Recuperación -o, precisamente, según Feijóo, por su "deficiente ejecución"- ya se están convocando ERE y ERTE en el sector cerámico de la Comunidad Valenciana, se ha cerrado la única fábrica de aluminio primaria en España, en el norte de Galicia, "y tanto Acerinox como el sector del hierro están en situación límite".

Para el líder del PP, olvidar que la política energética debe apoyar "a las empresas vulnerables" es abocar a la economía española "a que haya más familias con sus cabezas de familia en paro".

Finalmente, el diagnóstico de Feijóo acabó con la inflación, "que en España no es culpa de la guerra en Ucrania, sino que se constató en 2020, se confirmó en 2021, al cerrar ya en el 6,7%, y se agravó en 2022".

De hecho, aunque el IPC español esté dos puntos por debajo de la media europea, la inflación subyacente "está dos puntos por encima", y ésa es la que mide la cesta de la compra, dijo. Concretamente, los alimentos básicos se han incrementado en un 14,4% en el último año.

Por eso, el líder del PP defendió su propuesta de rebaja de impuestos "a las rentas medias y bajas, por debajo de 40.000 euros" con efecto retroactivo desde enero de 2022. "Tenemos el récord de recaudación fiscal a causa del IPC desbocado", recordó, "entre 32.000 y 33.000 millones más este año que en 2021".

Y sin embargo, recordó para cerrar en su cita con la presidenta de la Comisión, el crecimiento del PIB es el más lento de la UE para recuperar el nivel prepandemia mientras la deuda pública y el déficit están descontrolados por asunciones "insostenibles" de gastos estructurales. Como los 16.000 millones de más en las pensiones para el año que viene, que la Comisión mira con "preocupación".

