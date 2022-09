ERC reclama un fondo de rescate de hipotecas y Moncloa pide "no crear expectativas imposibles"

Este miércoles, en la primera sesión de control del curso político en el Congreso de los Diputados, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha puesto sobre la mesa la creación de un fondo de rescate para que familias vulnerables puedan hacer frente al pago de las hipotecas ante la subida de tipos de interés.

El Gobierno se ha comprometido públicamente a estudiar esta propuesta, pero luego Moncloa, en privado, ha pedido "no crear expectativas imposibles", admitiendo que desconocen el fondo de la cuestión.

De la misma forma, el ala socialista de la coalición muestra desconfianza con la petición que ha formulado Podemos para fijar un tope a las hipotecas variables de familias vulnerables.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, ambas iniciativas han pillado por sorpresa al Gobierno, que se muestra partidario de "negociar y trabajar" antes que "trasladar un flash y luego tener que ir concretando", ya que hay que dar encaje legal a lo que todavía son declaraciones de intenciones.

Iniciativa de ERC

Moncloa, es decir, la parte socialista, vuelve a expresar su malestar por las formas de sus socios morados que "salen con titulares que dan lugar a equívoco". Cabe recordar que en su entrevista en TVE, el presidente del Gobierno ya desechó la posibilidad de fijar un tope a hipotecas variables al impedirlo el Tratado de la Unión Europea.

Con el planteamiento de Rufián, socio prioritario del Ejecutivo, miman al máximo la respuesta para no tensar la relación y mantener las aguas calmadas. Pero, según ha podido saber este periódico, su iniciativa no ha sido bien recibida por los equipos de Economía y Hacienda.

El portavoz de ERC ha justificado su iniciativa por el problema que padecen algunas familias, que "tienen miedo al recibo mensual" de la hipoteca porque estiman que puede subir hasta 3 o 4 puntos. Esto, ha explicado, "significa que una familia que paga 500 euros llegue a pagar 1.000 euros".

[El BCE y la Fed no descartan más subidas de tipos de tres cuartos de punto en los próximos meses]

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha limitado a decirle desde la Tribuna que están "ayudando a las personas que peor lo están pasando", destacando las medidas sociales que han desplegado para paliar los efectos de la subida de la inflación.

Más tarde la responsable de Hacienda, María Jesús Montero, ha seguido en esa línea, asegurando que "el Gobierno desde el primer momento ha estado pensando en las prioridades de los ciudadanos para combatir la inflación".

Sin embargo, y en relación con los topes a hipotecas o el fondo de ERC, la ministra ha admitido que "en este momento no hay ninguna propuesta concreta del Gobierno, más allá del impuesto a empresas financieras" cuyo trámite parlamentario arrancó esta semana.

"Vamos a seguir trabajando, una cosa son los titulares y la voluntad política. No tenemos la propuesta concreta de ERC. Estudiaremos todo lo que los grupos planteen", ha concluido Montero a su salida del Hemiciclo.

"No especulamos"

Estas declaraciones, sin embargo, contrastan ligeramente con lo que después traslada en privado la parte socialista del Gobierno. "No especulamos ni nos gusta generar expectativas que no son posibles, porque se frustra a los ciudadanos, dando lugar a equívoco", subrayan fuentes gubernamentales.

Moncloa explica que es importante "no generar expectativas que no son posibles ni tampoco efectos llamada a nadie". Refiriéndose expresamente a la petición de los republicanos catalanes, el Gobierno reconoce su desconocimiento de la misma.

Personas del entorno de Pedro Sánchez se muestran tajantes, afirmando que "en ningún caso se puede proponer una medida que vaya a provocar un impago de hipotecas, o que den lugar a pensar que se puede hacer cargo de ellas un fondo".

Esto, explican las citadas fuentes, "no puede ser porque no se puede mandar ese mensaje ni para las economías domésticas ni para nadie". En el Ejecutivo aseguran que "no se va a hacer ninguna medida que no tenga una regulación tan concreta que realmente consiga su objetivo".

Además, indican, "se podría crear una situación difícilmente gestionable", con lo que descartan que tenga recorrido el planteamiento de Rufián. "No es serio, se trata de ver qué economías tienen más dificultad, qué va a pasar y cómo se puede hablar con los bancos para ver cómo pueden contribuir".

Con el curso político cogiendo vuelo, el Gobierno enmarca esta serie de propuestas en la campaña electoral para los comicios del año que viene, que ya se ha instalado entre los partidos.

En las últimas semanas, Yolanda Díaz y Podemos han intensificado la ofensiva en diferentes ámbitos, como la cesta básica de la compra, para marcar perfil propio. Esto no es nuevo, como tampoco lo es el recelo del PSOE dentro de la coalición.

Sigue los temas que te interesan