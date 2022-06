Unidas Podemos acudirá a la cumbre de la OTAN y a la manifestación contra la Alianza Atlántica

La líder de Podemos, Ione Belarra, ha rechazado una vez más la celebración de la cumbre de la OTAN en Madrid -el 29 y 30 de junio- porque "con balas no se come, con las bombas no se cura y con los tanques no se apagan incendios". A pesar de ello, el grupo confederal acudirá de forma discreta a la cumbre y tendrá un perfil bajo durante la manifestación anti-OTAN que se celebrará este domingo día 26.

Si bien Podemos aún no ha definido quién del partido irá a la manifestación contra la OTAN, varios de sus socios tienen claro quiénes irán. Izquierda Unida estará representada por dos miembros de su dirección, entre ellos su portavoz, Sira Rego, y el secretario general del PCE, Enrique Santiago, actual secretario de Estado para la Agenda 2030.

En una reunión del movimiento europeo por la paz, que aboga por buscar una salida diplomática y pacífica a la guerra en Ucrania, Belarra ha puesto este miércoles en valor que "la seguridad pasa por ampliar las políticas sociales" y ha advertido de que en los próximos días se van a intensificar los mensajes de que "la paz es una quimera y que la única opción es ser parte activa", pero tanto la guerra como la paz "no son fenómenos naturales sobre los que no podemos hacer nada", ha dicho.

Una invasión "criminal"

Cuatro meses después de "la invasión criminal de Putin", Belarra ha dicho que Naciones Unidas ha reconocido que no habrá un ganador, pero, en cambio, "se sigue alimentando la escalada bélica" con el peligro de que puede internacionalizarse.

Ha insistido además en la irresponsabilidad que supone "escalar y cronificar" un conflicto en el que por primera vez en décadas existe la posibilidad de un choque entre potencias nucleares.

Por eso, la receta de Podemos contra la guerra pasa por "la autonomía estratégica sin seguidismos a ninguna potencia", y con relaciones de vecindad basadas en los derechos humanos, aparte de que ha defendido que hay que cambiar el concepto de seguridad.

La paz, según ha dicho, no es solo la ausencia de guerra sino que se trata de un concepto basado en las necesidades de las personas y en atajar los problemas económicos y sociales que muchas veces empujan a los conflictos bélicos.

Los países europeos, ha subrayado la líder morada, tienen que poner todo su esfuerzo en lograr un acuerdo de paz lo antes posible porque cuanto más tiempo dure "más difícil va a ser alcanzarlo", ha avisado Belarra, recordando "las durisimas consecuencias económicas" que está teniendo para Europa.

Si bien son activamente contrarios a la Alianza Atlántica, al formar parte del Gobierno van a situarse en una posición discreta durante esta cumbre y tendrán un perfil bajo durante la manifestación anti OTAN que se celebrará el día 26.

Guerra Rusia -Ucrania

