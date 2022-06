Sánchez tira de "orgullo rojo" en Andalucía y asegura que el PP y Vox "se acabarán entendiendo"

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha avisado este domingo de que votar a la derecha o a la ultraderecha son "votos intercambiables" porque "al final se van a acabar entendiendo".

Ante ello, Sánchez ha reivindicado el "orgullo rojo" de su partido para ganar las próximas elecciones andaluzas del 19J y ha pedido a los socialistas que salgan a votar "en masa".

Así lo ha indicado en la mañana de este domingo en un acto en Cuevas del Almanzora (Almería), en el primer mitin de camapña en el que ha arropado al candidato socialista a la Presidencia de Andalucía, Juan Espadas.

"Cuando las mayorías eran de la derecha, aquí hubo un bastión progresista y en España se miraba con muchísima envidia al Gobierno andaluz", ha remarcado Sánchez.

El candidato socialista a la Presidencia de Andalucía saluda en el mitin de este domingo. Europa Press.

Por su parte, el candidato socialista a la presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Espadas, ha criticado que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, bromease el sábado con la apuesta de sol de La Alhambra. "Decir que no es el atardecer más bonito del mundo es sencillamente cagarla", ha afirmado Espadas.

El socialista ha atacado al PP y, en concreto, a sus presidentes: "No dan una". "Y por no dar una, ayer no solo dijo eso sobre La Alhambra, se le ocurrió decir que los socialistas tienen que votar a su Juanma", ha indicado Espadas.

A lo que ha reprochado que Feijóo "se equivoca" y que "va camino de otro Rajoy, Casado o Aznar" porque "son lo mismo". Espadas considera que cuando se refieren a Andalucía es "para meter la pata" o para "faltar al respeto".

