Feijóo caldea la llegada de Sánchez a Andalucía recordando la corrupción socialista en la Junta

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha encendido más su discurso electoral ante el 19-J esta tarde en Granada. Durante el mitin ofrecido en el Mirador de San Nicolás, el dirigente ha caldeado el desembarco de Pedro Sánchez, previsto para mañana en Almería, recordando la corrupción socialista al frente de la Junta de Andalucía.

Lo ha hecho a la gallega, con retranca, enfrentando la anterior gestión con la de Juanma Moreno en estos casi cuatro años, en los que la comunidad ha despegado económicamente. "Andalucía ha confirmado que solo necesitaba un Gobierno que aprovechase sus recursos y que no se aprovechase de sus recursos", ha aseverado.

Feijóo ha advertido que la campaña andaluza está sirviendo para comparar el Ejecutivo que lidera Sánchez con los modelos de gobierno del PP. A su juicio, "España ha tenido ejemplos de muy mala política en estos últimos cuatro años, pero Andalucía ha tenido ejemplos de buena política".

En esta línea, ha subrayado que "no es casualidad" que Andalucía tenga más contribuyentes y recaudación tras bajar impuestos, que tenga mejores datos en exportaciones o más inversión en sanidad y educación. "La buena política no es casual y aquí tiene nombre propio: Juanma Moreno".

Además, ha lanzado a Sánchez otro dardo, al afirmar que está convencido de que una gran mayoría de andaluces que ve a Moreno como el mejor presidente posible, incluyendo muchos votantes socialistas "que no lo admiten en público pero sí en privado" y también muchos "que nunca lo admitirán, pero lo saben".

Alberto Núnez Feijóo, junto a la candidata granadina, Marifrán Carazo. EP

"Se puede ser socialista y votar a Juanma Moreno", algo que dice "hasta el CIS de Tezanos", que recoge en su último sondeo que hay un 11% de trasvase de votos socialistas que van a ser para Moreno. "Y si lo dice el CIS, es que debe ser la leche", ha apostillado.

Aniversario

Feijóo ha hecho alusión, además a la coincidencia de las elecciones andaluzas con el cuarto aniversario de la moción de censura al Gobierno de Rajoy. Así, ha subrayado que "la entrada de Sánchez en Moncloa se construyó en base a una gran mentira que consistía en aquello de no puedo dormir por las noches, como el 95% de los españoles, si Podemos entra en el Ejecutivo". A continuación, ha abundado en que no sabe "si el 95%, pero cada día hay más españoles que no pueden dormir tranquilos con el Gobierno de Sánchez".

Sánchez, según el presidente del PP, lleva cuatro años "resistiendo sin gobernar", y lo está haciendo "con el Ejecutivo más minoritario, con ministros que se dedican a discutir entre ellos y con los socios más radicales de la historia. Y así, ha indicado, "no se puede gobernar, solo resistir".

Feijóo ha enfatizado que en estos cuatro años "han caído vicepresidentes, ministros, secretarios de Estado, asesores, los números dos del PSOE... pero él sigue, y los problemas también". Por ello, "si después de cambiar a todo el mundo los problemas siguen, debe de ser que el problema es del que sigue, no de los que se han ido".

También ha aseverado que "el Gobierno no está en crisis, su forma natural de estar es la crisis" y que España está "hoy peor que hace cuatros años, a las familias les cuesta llegar a fin de mes y estamos a la cabeza de países en inflación" mientras que "el Gobierno sigue sin hacer nada y echándole la culpa a la guerra".

Y sobre culpas, o más bien, sobre su reparto, ha puesto otro ejemplo. "Esta semana el Ejecutivo la ha cogido con el gobernador del Banco de España por decir la verdad", por lo que "un Gobierno que busca culpables es un Gobierno que se escaquea y no se merece gobernar".

