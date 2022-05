Ayuso se burla de Podemos por Andalucía: "No saben ni inscribirse en unas elecciones"

Isabel Díaz Ayuso se ha burlado este jueves de Unidas Podemos a cuenta de su fracaso a la hora de inscribirse a tiempo en la coalición de izquierdas Por Andalucía. "En primero de columpios de democracia lo que hay que hacer es saber inscribirse en unas elecciones, y ni siquiera han sido capaces", ha espetado la presidenta madrileña a la bancada podemita en la Asamblea de Vallecas.

Esto después de que la portavoz adjunta de la formación morada, Alejandra Jacinto, haya criticado que la dirigente dijese que los madrileños eligieron "libertad" el 4 de mayo de 2021 cuando ella conoce "a muchas personas que después de un año" no saben si esa libertad a la que se refería es a la de los madrileños o a la suya propia.

Jacinto ha asegurado que hay vecinos que "no tienen libertad para acceder a una vivienda"; que hay familias en la Cañada Real que no tienen libertad "para encender la luz"; o que hay pacientes que no la tienen para que les atienda el especialista...

Ayuso ha respondido defendiendo su gestión en materia de empleo ("nunca ha habido tanta gente trabajando en Madrid en los últimos 14 años como ahora", ha dicho), en materia de impuestos e infraestructuras. Pero también lanzando una pulla a Podemos, que no concurrirá en ese "frente amplio" de izquierdas en las elecciones andaluzas del próximo 19 de junio por haber enviado su firma fuera de plazo.

En el pleno de este jueves, como viene siendo habitual de un tiempo a esta parte, hemos visto a la dirigente popular enfrentándose a los portavoces de todos los grupos parlamentarios: Rocío Monasterio (Vox), Juan Lobato (PSOE) y Mónica García (Más Madrid). A esta última le ha recordado que a la política "se viene llorado de casa" cuando García le ha recriminado sus palabras de la semana pasada.

A la política se viene llorado de casa. pic.twitter.com/gluJMEaKr4 — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) May 12, 2022

"Una sustitución"

En el pleno del pasado jueves, Díaz Ayuso reprochó a la líder de la oposición que hace preguntas no para fiscalizarla sino "para desahogarse y hacer terapia conmigo". Unas palabras, ha dicho García, que sólo sirven para "estigmatizar a las personas que van a terapia" y utilizar "como arma arrojadiza" la salud mental, que es uno de los temas que intenta capitalizar políticamente la filial autonómica de Íñigo Errejón.

La portavoz de Más Madrid ha traído a la Cámara regional una retahíla de supuestos insultos de Ayuso, a la que ha afeado su "bullying político", así como su utilización de la sesión de control al Gobierno para faltarla al respeto. Pero la popular le ha insistido en que a la política uno viene llorado, y le ha recomendado que si no puede con la presión de "quedar en evidencia pleno tras pleno" deje su puesto.

En este sentido, Ayuso ha ironizado sobre el cese de la directora del CNI, Paz Esteban, que la ministra de Defensa, Margarita Robles, definió como una "sustitución": "Yo no digo que la cesen, haga como hacen en el PSOE, que la sustituyan por otro compañero que esté a la altura, hay que ser adulto para venir a este pleno".

También ha tenido respuesta para el líder socialista, Juan Lobato, que le ha exigido acabar con "los insultos" y dar solución a la falta de acceso a FP, que "ha dejado a más de 24.000 jóvenes sin plaza" este curso, pese al paro juvenil y a la falta de profesionales que encuentran las empresas tecnológicas madrileñas. "No es la mejor semana para hablar de tecnología por parte del PSOE", ha respondido Ayuso en referencia al caso Pegasus.

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, interviene en el pleno de este jueves. EP

Por último, ha cargado también contra Vox por instaurar siempre el "miedo" en la sociedad, después de que Rocío Monasterio haya acusado al Gobierno regional de "legalizar a los okupas" y de no hacer nada por corregir "la situación de inseguridad" que, a su juicio, sufren las madres y las personas ancianas de la región.

