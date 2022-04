Rufián amenaza a Sánchez con no votar el decreto contra la crisis: "Pídale el teléfono al señor Casero"

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha amenazado con retirar el apoyo de su grupo al decreto de medidas contra los efectos de la guerra, cuya convalidación se vota el jueves en las Cortes, si el Gobierno no toma medidas más contundentes para esclarecer el presunto espionaje a 65 líderes independentistas.

Durante la sesión de control al Gobierno, Rufián ha exigido al presidente Pedro Sánchez explicaciones sobre el llamado caso Pegasus y ha dado por hecho que " al PSOE igual no le gusta ERC, ni Bildu, ni Más País, ni el PDCat, ni Unidas Podemos…", aunque los ha aceptado como socios del Gobierno por pura matemática parlamentaria.

"No pasa nada, díganlo", ha añadido dirigiéndose al presidente del Gobierno, "tienen una alternativa, el PP, que es de centro, de centro penitenciario. Feijóo tiene esa alternativa".

"Que me llame Abascal..."

No obstante, el portavoz de ERC ha dejado la puerta abierta al entendimiento, si el presidente Pedro Sánchez depura responsabilidades por el presunto espionaje: "Nuestra apuesta por la palabra, por el diálogo y por la negociación es granítica... Pero de momento, pídale el teléfono al señor Casero", ha dicho irónicamente Rufián, sugiriendo que el Gobierno tendrá que entenderse con el PP, si pierde el apoyo de sus socios parlamentarios.

Aludía al "error" cometido por el exsecretario de Organización del PP Alberto Casero en el voto telemático, que permitió a la vicepresidenta Yolanda Díaz aprobar la reforma laboral, con el voto en contra de ERC y otros socios parlamentarios del Gobierno.

La pregunta de Gabriel Rufián se ha producido tras la intervención del presidente de Vox, Santiago Abascal. De modo que, al tomar la palabra, el presidente Pedro Sánchez ha confundido a su interlocutor: "Señor Abascal…", ha comenzado, para corregirse de inmediato: "Mejor dicho, señor Rufián, discúlpeme. Ha sido un lapsus imperdonable, hay lapsus imperdonables y este lo es", ha aclarado entre risas en la Cámara.

"Que me espíen vale, pero que me llame Abascal... me fastidia", ha replicado el portavoz de ERC. El líder de Vox ha escuchado este intercambio de palabras desde su escaño con rostro serio, sin levantar la mirada.

"Plan país" de Feijóo

Durante la sesión de control en el Parlamento, el presidente Pedro Sánchez ha pedido a la portavoz del PP, Cuca Gamarra, el apoyo de su grupo para convalidar el decreto de medidas contra los efectos de la guerra, ante el riesgo de perder el respaldo de los partidos independentistas por el caso Pegasus.

Pero hasta ahora Sánchez se ha negado a incorporar al decreto las medidas previstas en el "plan de país" que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, le remitió el pasado viernes, que incluye rebajas de impuestos e incentivos fiscales para inyectar a las familias 15.000 millones de euros, para paliar los efectos de la inflación.

