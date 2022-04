Pedro Sánchez: "Los enemigos de Europa no están sólo en Moscú, sino en París y en Madrid"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha puesto tres condiciones a Alberto Núñez Feijóo, el nuevo líder del Partido Popular, para llegar a acuerdos: que no "vuelva a las andadas", en referencia a que debe ser "implacable con la corrupción"; que no ceda ante "el chantaje de la ultraderecha", exigiéndole que hable de "violencia machista" y no de "violencia intrafamiliar"; y que las medidas que se tomen para la recuperación económica vayan encaminadas a "reforzar el estado de bienestar".

Así lo ha expuesto Sánchez este sábado en un acto conjunto con el secretario general del PSOE de la Comunidad de Madrid, Juan Lobato, y la candidata a la alcaldía de la capital en 2023, Mercedes González. Desde el Espacio Rastro ha pedido también al todavía presidente de Galicia que apoye su plan anticrisis porque "con ello no está apoyando al Gobierno; está apoyando al país en un momento decisivo".

Pero también ha tenido tiempo para cargar contra Vladímir Putin, Marine Le Pen y Santiago Abascal, a quienes ha equiparado cuando ha dicho que "los enemigos de Europa no sólo están en Moscú, sino que están en París y en Madrid". Por eso ha pedido al PP que "mire más a la derecha europea y menos a la ultraderecha española".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (c); el secretario general del PSOE Madrid, Juan Lobato (d); y la delegada del Gobierno de España en la región, Mercedes González (i). EP

Sánchez también se ha referido a los ataques rusos a civiles en ciudades como Bucha o Kramatorsk, y se ha mostrado convencido de que "Ucrania va a resistir, Europa va a prevalecer y los crímenes de guerra no van a quedar impunes". "Es Europa o la ultraderecha", ha resumido en más de una ocasión durante su discurso.

El presidente del Gobierno se ha conjurado este sábado con Juan Lobato y Mercedes González contra Alberto Núñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida, sus rivales políticos, respectivamente.

Los discursos de los dirigentes socialistas madrileños han destacado por su dureza contra la presidenta madrileña y el alcalde de la capital, a raíz de la supuesta mordida que se habría llevado Tomás Díaz Ayuso, así como por el caso de la presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid en tres contratos sanitarios.

"Organización criminal"

Juan Lobato, el secretario general del PSOE de Madrid, ha cargado contra el Partido Popular, al que ha tildado de "partido corrupto" y "organización criminal". Y ha afeado tanto a Ayuso como a Almeida que "están robando dinero que sale de los impuestos que pagamos todos" y que "es el dinero que debería haberse utilizado para que más de 700.000 madrileños no lleven más de dos años sin urgencias en la Comunidad".

El portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, candidato a desbancar a Ayuso, ha criticado la "prepotencia, soberbia y sensación de impunidad" de la presidenta madrileña, a quien ha reprochado su "falta de valentía y de coherencia".

La baronesa popular, en palabras de Lobato, está "acumulando decepciones" porque los dirigentes de su partido "han decidido que ninguno de los miembros de su Gobierno forme parte del Comité Ejecutivo". Pero la decepción, ha asegurado, es sobre todo de los madrileños cuando ven que a su dirigente "no le gusta Madrid" porque "no se encarga" de ella.

"No piensan qué bien hemos gestionado la pandemia, sino qué bien hemos gestionado lo nuestro", ha criticado Lobato en referencia a Ayuso y Almeida". También ha defendido sus cartas a la presidenta y sus cómics con propuestas: "Si tanto le molestan es que hemos atinado.

La delegada en la Comunidad, Mercedes González, ha arrancado el acto agradeciendo a Félix Bolaños, ahí presente, el "haber parado a la extrema derecha en el Congreso de los Diputados esta semana, por haber dicho basta ya a los insultos", en referencia a las palabras del diputado de Vox que comparó al ministro de Presidencia con Joseph Goebbels, ministro de Propaganda nazi.

También ha tenido palabras para Juan Lobato, a quien se ha referido como "el futuro presidente de la Comunidad de Madrid". Pero el grueso de su alocución ha ido dirigido a cargar con una dureza inusitada contra Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida, que "están llevando a las instituciones madrileñas a sus horas más bajas".

La secretaria general del PSOE Madrid y delegada del Gobierno de España en Madrid, Mercedes González. EP

"Llevan un año que se están superando", ha comenzado González, candidata del PSOE al Ayuntamiento de Madrid en las elecciones de 2023. Quizá por eso ha arremetido duramente contra el alcalde del PP por haber otorgado "contratos inmorales a dos amigos de su primo" o por un supuesto "escándalo de espionaje" ensuciando "una vez más la Empresa Municipal de la Vivienda".

"Al alcalde le gusta todo menos ser alcalde", ha continuado la delegada del Gobierno, que ha tildado -con un tono cada vez más elevado- al actual Gobierno de Cibeles como "un paraguas de contratos donde unos se forran a costa de otros tantos, el lugar de las crisis internas del Partido Popular": "En Madrid no hay avances, no hay gobierno, no hay propuestas, sólo están trabajando para contener su sangría de escándalos".

"Madrid necesita un cambio, una izquierda responsable que nos saque del ataque entre administraciones", ha analizado González, que ha zanjado: "Pronto vamos a gobernar Madrid".

El presidente del Gobierno ha zanjado su discurso con un capote hacia sus candidatos para recuperar Madrid región y capital: "Viendo lo que están haciendo los gobiernos del PP en otros niveles de la administración, menos mal que esta el PSOE...".

