Juan Lobato: el hombre que escribe cartas a Isabel Díaz Ayuso... y no son precisamente de amor

Isabel Díaz Ayuso sí tiene quien le escriba. "¡Doscientas cartas semanales!", según la presidenta madrileña. Se trata de una hipérbole, claro, pero que refleja una realidad: Juan Lobato, el líder del PSOE de Madrid ha elegido el género epistolar como forma de oposición... aunque asegura que rara vez obtiene respuesta. "Me dijo que no le gusta que se las envíe...", lamenta en diálogo con EL ESPAÑOL.

No son cartas de amor, claro. Lo único que pretende Lobato es transmitirle a su rival política algunas de sus propuestas. Ni siquiera son cartas al uso, pues ya sabemos que sólo una minoría recurre al papel, el sobre y los sellos. Se trata de correos electrónicos, aunque tanto el remitente como la destinataria coinciden en llamarlos "cartas".

La primera vez que remitió una epístola a la presidenta madrileña, allá por noviembre, esperaba al menos una reacción. No se dio. "Supuse que me diría algo. No sé. Un 'quedamos mañana y lo vemos' o algo por el estilo", confiesa. Pero nada. "Me ha mandado a tomar por saco", confiesa cual letraherido desde la Asamblea de Vallecas.

Lobato siguió insistiendo. Y finalmente obtuvo lo que buscaba cuando le pidió explicaciones por el "supuesto caso de corrupción" de su hermano, Tomás Díaz Ayuso: "Me contestó entonces con un correo, firmado por ella, diciendo que no le gusta que le envíen cartas".

Pero desde Puerta del Sol aseguran que miente: "La presidenta siempre le ha respondido con cordialidad. No como Pedro Sánchez, que jamás responde a nuestras cartas". Fuentes cercanas a Isabel Díaz Ayuso aseguran, además, que Lobato escribe "con mucha frecuencia": "Prácticamente una vez a la semana. Ha escrito más de 12 seguro".

Hasta ahora, que se hayan hecho públicas, han sido cinco las cartas remitidas por el portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid a Isabel Díaz Ayuso. Una por cada tema que ha considerado "relevante": los Presupuestos de 2022, la vuelta presencial al colegio, "el presunto caso de corrupción" de Tomás Díaz Ayuso, lo planteado por la presidenta en la Cumbre Europea de Regiones...

Comenzó en octubre

... Así lleva desde octubre del año pasado, cuando el ex alcalde de Soto del Real fue elegido como secretario general de los socialistas en la región. El municipio del que fue regidor tiene, precisamente, un elevado tráfico postal. Y es que en su término se ubica el Centro Penitenciario Madrid V, donde los reos aún envían y reciben cientos de cartas.

Aún se recuerda, de hecho, el paso por las instalaciones de esa cárcel de Oriol Junqueras. Los medios publicaron entonces que el centro se había colapsado por cartas de apoyo a él y a otros políticos catalanes.

Las cartas que Lobato envía a la presidenta madrileña no son precisamente de amor. Nada más asumir su cargo, se comprometió, en una entrevista con este diario, a "fiscalizar con contundencia" a Ayuso. Una contundencia en forma de cartas.

La última misiva la remitió este pasado lunes. Contenía una propuesta: dos meses de transporte público gratuito, abono a 30 euros y tarifa joven hasta los 30 años para paliar la crisis económica como consecuencia de la subida de la luz y del gas.

La carta no fue recibida de buen grado por la presidenta madrileña, que se despachó contra el portavoz socialista en el pleno de este jueves por enviarle "doscientas cartas semanales" para hacerle "propuestas irrisorias y que no se pueden cumplir". Lobato corrige la exageración: "¡Sólo le he mandado cinco!". Hasta la fecha.

"¡Es un pesado!", se queja una diputada del PP en la Asamblea de Madrid. "Más le valdría enviar una carta a Pedro Sánchez para pedirle que no suba los impuestos a los madrileños [en referencia a la "armonización fiscal" que prepara el Gobierno de España]". Pero Juan Lobato, amante del género epistolar, no pretende cesar en su empeño: "No le voy a mandar una carta para ver si ve bien que se ponga un banco en un parque, pero para temas relevantes... Pues sí".

