Así es el sustituto de Pablo Montesinos: presidente del Antequera CF y viejo conocido del PP de Rajoy

Ángel Luis González Muñoz (Antequera, 1979), un viejo conocido de Génova, vuelve a Madrid. El anuncio de Pablo Montesinos de dejar la política y su escaño tras el próximo congreso nacional del PP abre la puerta a Ángel, número 4 en la lista por Málaga en las elecciones de 2019.

En sus perfiles en redes sociales mantiene un equilibrio constante entre sus pasiones: su familia, la política y el fútbol: es el presidente del Antequera CF de 2.ª RFEF.

"Hace mucho decidimos un grupo de gente joven meternos en el club para salvarlo. Desde entonces, aquí estoy, de presidente del Antequera". Pero ahora tendrá que pasar más tiempo de la cuenta fuera de su ciudad para acudir al Congreso de los Diputados.

La temporada pasada consiguieron el ascenso de categoría. Curiosamente, hace algo menos de un año el club iba a conseguir la entrada de capital ruso en la entidad, algo que no acabó de cuajar.

González es, en todos los sentidos, un hombre de partido. Actualmente es teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Antequera, ha sido elegido cuatro veces diputado en Cortes y en su juventud fue secretario general de Nuevas Generaciones de España. Allí coincidió con Pablo Casado, del que recuerda que "era un presidente regional muy activo en Madrid".

"Estuve trabajando para el presidente Rajoy", recuerda con orgullo. Posteriormente, cuando el gallego salió de la dirección del partido, "no tenía mucho sentido que la gente que habíamos estado a su lado siguiéramos".

En su época de Nuevas Generaciones, la relación con el todavía presidente del PP se extendió durante cuatro años aproximadamente: "Yo siempre he tenido buena relación con él, destacó mucho. Incluso después de dejar Génova hemos mantenido la relación de forma educada y cariñosa", indica.

Entre imágenes de actos de partido y crónicas del equipo de fútbol aparecen fotos jugando con sus sobrinos o con su gato. También es padre de una niña y tiene un tatuaje en su brazo izquierdo en el que se puede leer Rock soothes my soul (el rock me alivia el alma).

Paso por Génova

Formó parte del aparato del partido, en Organización, un área que hasta hace unos días era propiedad de Teodoro García Egea. "He coincidido muy poco con él. Cuando llegó hicimos las dos campañas de las elecciones generales de 2019 y ya dejé de estar en Génova. No lo he tenido mucho tiempo como secretario general".

"A Montesinos lo conozco de mi anterior época en Madrid", afirma en conversación con EL ESPAÑOL. Y es que González ha pasado muchos años en la sede de Génova. Al dejar el cargo en las juventudes populares, cuando Rajoy aún no era presidente del Gobierno, fue coordinador territorial del partido bajo las órdenes de tres jefes diferentes: Carlos Floriano, Fernando Martínez Maíllo y por último con Javier Maroto.

El teléfono de este antequerano no ha parado de sonar durante la última semana. Reconoce que, "como todos los afiliados del PP, he estado muy pendiente de lo que ha ido pasando en el partido". Sin duda, la suya era una posición muy diferente al resto de los militantes.

Confiesa que ha ido siguiendo los comentarios que Pablo Montesinos iba haciendo en redes sociales. Durante las primeras horas del miércoles, tras el mensaje del secretario de Comunicación todo eran preguntas y mensajes sobre su futuro...

En cuanto a su cargo en el Ayuntamiento de Antequera, recuerda que en su anterior etapa como diputado mantuvo sus responsabilidad. Hoy es encargado del Área de Personal. "Tengo que hablar todavía con el alcalde, Manolo Barón, pero siempre he tenido muy buenos técnicos a mi lado", justifica.

