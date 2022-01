Sánchez ofrecerá mejorar la financiación y reabrir la ampliación de El Prat pero no un referéndum catalán

¿Se está hablando de nueva financiación autonómica? Hay espacio para "mejorar la financiación catalana". ¿Siguen saliendo empresas de la Comunidad Autónoma? Se pueden buscar vías para "fomentar el regreso", como incentivos fiscales y sociales. ¿El procés ha estancado la política? "Toca gobernar, y evitar que peleas identitarias frenen grandes proyectos estratégicos, como el del aeropuerto".

Moncloa no tiene una respuesta al ultimátum lanzado por Pere Aragonès este miércoles, en la conferencia que pronunció en el Club Siglo XXI. Lo que tiene es, por fin concretado, un catálogo de propuestas "para avanzar y construir juntos". Así lo explican a este periódico fuentes cercanas al presidente del Gobierno. Poniéndole cara y ojos a las palabras más elevadas de Salvador Illa, líder de los socialistas catalanes, sólo 12 horas después, también en Madrid, en el Nueva Economía Forum.

El cruce de ida y vuelta Madrid, en la tarde de este miércoles y en la mañana de este jueves, del president de la Generalitat y del ganador de las elecciones en Cataluña, líder de la oposición en el Parlament, no fue del todo una casualidad.

En Moncloa se lleva "meses trabajando" y "avanzando discretamente" en la resolución del "conflicto político". Y aunque los equipos técnicos de ambas partes tienen visiones diametralmente opuestas del mismo, mantienen contactos "habituales" con los de la Generalitat. "Dijimos que seríamos discretos y que esto no se arreglaría en tres meses", apuntan las fuentes.

De hecho, el equipo de Pedro Sánchez ya tiene una concreción de la oferta de temas para tratar en la próxima cita de la Mesa de diálogo, negociación y pacto. Aunque tocaba "a inicios de año" y ERC aprieta, ahora mismo no hay fecha para la misma.

Dialéctica del "sí o no"

La tercera reunión estaba prevista para este mes de enero. A falta de encuentro, los líderes de las dos principales formaciones políticas catalanas, ERC y PSC, ocuparon las fechas libres -cercanas a las previstas- con el objetivo de colocar sus respectivos mensajes: el president, su ultimátum de "autodeterminación y amnistía"; el líder de la oposición socialista, su apuesta por "dejar atrás 10 años de deterioro y bloqueo".

La coincidencia de ambos tomando el AVE significa cosas. Para empezar, la confirmación de que la sexta ola de la Covid ha desbaratado muchos planes. Uno de ellos, la tercera reunión de la Mesa. Tal como informó este diario el pasado 29 de noviembre, Moncloa y el Govern previeron este encuentro en enero, sobrepasado ahora por las agendas. Y es que tanto la conferencia de Aragonès como el desayuno informativo de Illa también habían sido pospuestos, por los mismos motivos.

En todo caso, fuentes del entorno de Sánchez han aclarado a este diario cuál es la vía elegida por Moncloa para superar el actual enroque.

Moncloa insiste, como hizo Illa en público, en que "no habrá referéndum" porque "nunca nos vamos a salir del marco constitucional". Y las fuentes cercanas al presidente responden que "éste es el Gobierno más dispuesto a avanzar que van a encontrar".

Aragonès persevera en su mensaje de que el único camino es el referéndum de autodeterminación. "Nosotros estamos dispuestos a ganar o a perder, el Gobierno del Estado debe aprovechar esta oportunidad, que puede ser la última". Y su entorno apunta a que "no vale la falsa excusa de que la alternativa es peor", es decir, un Gobierno del PP con Vox. "Porque si Sánchez sigue en Moncloa después de 2023 será, en todo caso, en minoría y necesitando el apoyo de los independentistas".

Así que para salir de la dialéctica del "sí o no", que impediría avanzar, la receta del Gobierno de Madrid es un catálogo de temas que, por fin, concretan los grandes enunciados de la llamada "agenda del reencuentro", que sigue colgada desde 2020 de la web de Presidencia.

Los puntos

Sánchez prevé ofrecer una mejora de la financiación a Cataluña. No tanto en un crecimiento de los fondos -que abriría un nuevo conflicto con las otras Comunidades Autónomas-, como en un mecanismo de garantías para que las inversiones no ejecutadas en un ejercicio se prorroguen automáticamente en el siguiente.

Además, planteará profundización en los mecanismos de cogobernanza, en la línea de lo que esbozaba el actual ministro de Cultura y ex primer secretario del PSC, Miquel Iceta, en su libro La tercera vía (Catarata, 2017), que hablaba de "dotar al Estado de estructuras verdaderamente federales", con instituciones de "codecisión y corresponsabilidad".

Pere Aragonès, durante su conferencia en el Club Siglo XXI de Madrid. Miguel Osés Efe

Por otra parte, Moncloa se comprometerá a buscar mecanismos concretos para "incentivar el regreso de las miles de empresas" -sobre todo, las más grandes- que decidieron sacar su sede social de la región en los peores momentos del procés. Un efecto que, desde entonces, no ha dejado de gotear.

Y en ese mismo marco, el Gobierno pedirá un compromiso de "gobernar" a la Generalitat. Esto es, de ser efectivos y proactivos "en un momento excepcional" como el que está viviendo la sociedad y la propia economía española como consecuencia de la crisis derivada de la pandemia. "No puede ser que conflictos identitarios obliguen a paralizar inversiones estratégicas como la ampliación del Aeropuerto de El Prat", explican las fuentes.

De hecho, Moncloa sigue dispuesta a recuperar ese proyecto, aunque quedara aparcado en su momento y el Ministerio de Transportes advirtiera de que la ampliación ya tendría que esperar a 2027.

Pero eso sí, a cambio, el Gobierno reclamará que Aragonès "se arriesgue" también en su territorio, y abra un proceso de diálogo, negociación y pacto en Cataluña. Ésa es la bandera principal que ondea Illa desde que dejó el Ministerio de Sanidad para ser el candidato socialista en las elecciones catalanas del año pasado.

"No hay una mayoría independentista, y sobre todo, lo que hay es una sociedad dividida que no se escucha", diagnostica el líder de la oposición catalana. "Y Aragonès tiene que escuchar a los catalanes no independentistas".

