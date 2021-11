Pedro Sánchez reta a Abascal a revelar si se ha vacunado contra la Covid: "¿No lo quiere decir?"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado al líder de Vox, Santiago Abascal, de negar la aportación de la ciencia a combatir la Covid-19 al negarse a decir si se ha vacunado o no contra el coronavirus.

"¿No se ha vacunado? Ah, que no lo quiere decir", le ha preguntado Sánchez a Abascal desde la tribuna de oradores durante el debate de este miércoles en el Pleno del Congreso de los Diputados.

Santiago Abascal se ha limitado a responder en un primer momento desde su escaño con un "no, no", refiriéndose a que no iba a contestar a la pregunta del presidente del Gobierno.

Poco después, y en su turno de palabra, Abascal ha criticado que Pedro Sánchez le hiciera esta pregunta tan personal en el Congreso. "Ha incumplido una regla básica de educación, evitar preguntarle a alguien sobre su salud en público. Yo le veo demasiado delgado y con mala cara, no sé si tiene alguna enfermedad infectocontagiosa", le ha dicho.

Sánchez reta a Abascal a revelar si se ha vacunado contra la Covid: "¿No lo quiere decir?"

"Este es el problema, que usted niega el cambio climático como niega la aportación de la ciencia a la respuesta a la Covid", ha criticado Pedro Sánchez, sorprendido de que Abascal haya dejado en el aire responder a esta pregunta cuando el líder de Vox "suele ser una persona muy asertiva".

A esto se ha sumado también el diputado de ERC, Gabriel Rufián, que ha señalado que está seguro de que Abascal se ha vacunado contra la Covid, aunque evita decirlo "para arañar cuatro votos" de los negacionistas.

"No voy a contestar"

Hasta la fecha, Santiago Abascal ha rechazado expresamente desvelar si se ha vacunado contra el coronavirus en línea con la postura de su partido en defensa de la "libertad" de los ciudadanos para tomar "con libertad" la decisión que deseen.

En una entrevista en EsRadio el pasado 17 de septiembre, Abascal fue preguntado directamente si él se había vacunado contra el coronavirus. "No voy a contestar a esa pregunta", rechazó tajante.

A continuación, cuestionó "desde cuándo hay que declarar" en público sobre asuntos de salud y recordó que Vox ha defendido desde el principio que todos los españoles que deseen vacunarse tengan acceso a ello y, quienes no quieran, cuenten también con libertad para ello.

Olona y Espinosa sí se vacunan

Por ese motivo, Vox rechaza la implantación de un pasaporte Covid para acceder a determinados lugares, como centros de trabajo o de hostelería, ya que considera que eso implicaría una vacunación obligatoria de facto.

"Yo no voy a hacer proselitismo ni un lado ni del contrario. Hago proselitismo de libertad en un contexto en España en el que cada vez hay menos libertad", añadió.

Quienes sí se han vacunado en Vox son su portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, y la secretaria general del partido, Macarena Olona, que recibió multitud de críticas por ello de votantes y simpatizantes de la formación de ultraderecha.

Sigue los temas que te interesan