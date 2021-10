Malestar en el Ejército por un sello marroquí que conmemora Annual, donde murieron 10.000 españoles

El grupo Barid Al-Maghrib, sociedad anónima de correos y telecomunicaciones en Marruecos, acaba de poner en el mercado sellos postales con la efigie de personalidades marroquíes del movimiento nacionalista que ha combatido a los protectorados español y francés.

Entre ellos, se encuentra la recreación de una pintura de Mohamed Abdelkrim El Jattabi, líder rifeño que luchó contra la ocupación española en Marruecos en 1921, y Moha Ouhamou Zayani, conocido como el primer marroquí en haber infligido una derrota a las fuerzas francesas de ocupación en la Batalla de Lahri en Jenifra en 1914.

El sello más polémico conmemora el centenario de la Batalla de Annual (1921-2021), que costó a España más de diez mil bajas y el hundimiento de la Comandancia de la ciudad de Melilla. Supuso el gran momento de Abdelkrim El Jattabi, el político y líder militar rifeño que proclamó y fue presidente de la República del Rif amenazando la unidad de Marruecos.

Se trata de un sello de correos para coleccionistas, que no entrará en uso, donde aparece el rifeño insurrecto, periodista y político Abdelkrim a lomos de un caballo apoyado sobre sus patas traseras, debajo se distinguen varios soldados legionarios españoles tendidos muertos en el campo de batalla, y su mano señala en dirección a Melilla.

Una reproducción de la obra artística del Alto Comisionado para los Antiguos Combatientes de la Resistencia y Antiguos Miembros del Ejército de Liberación marroquí. "Ilustra el campo de la Batalla de Annual" y "contribuye a la celebración de un acontecimiento importante en la historia de la resistencia marroquí", según explicó en un comunicado el grupo Barid Al-Maghrib.

"Desafortunado"

En España ha causado malestar, sobre todo en el ambiente militar. En consulta con legionarios de la Plataforma Patriótica Millán Astray, lo consideran "desafortunado por parte de Marruecos porque además Abdelkrim era un independentista rifeño, es decir, no reconocía la autoridad del sultán".

"No hace falta ser muy experto para, en efecto, ver que se trata de una alusión directa al cuadro de nuestro Santiago Apóstol patrón de España", explica telefónicamente desde Madrid a EL ESPAÑOL un coronel del Ejército de Tierra.

Sin embargo, llama la atención a los marroquíes, al añadir "en lo que nosotros conocemos como Desastre de Annual no estaba la Legión, que intervino posteriormente para recuperar esas posiciones".

En pintura y escultura se suele representar a Santiago el Apóstol, con el bastón y el sombrero de peregrino adornado con una concha. Sin embargo, la figura típicamente española de Santiago Matamoros, el apóstol aparece como guerrero, espada en mano sobre un caballo blanco que arrolla a un grupo de musulmanes. Y entre esta imagen y la del sello marroquí de Abdelkrim hay un gran parecido.

Esta imagen de Santiago reproduce, precisamente, una de las batallas de los cristianos españoles contra el ejército musulmán durante la invasión árabe. La batalla de Clavijo (844), que sostuvo el rey Ramiro I contra los musulmanes en el monte Lanturce, a 25 kilómetros al sur de Logroño. Vencieron gracias a Santiago, que liberó a los cristianos del tributo de las cien doncellas. Los reyes de Asturias debían enviar anualmente a Córdoba un centenar de muchachas cristinas, 50 nobles y otras tantas plebeyas.

La representacón es tan expresiva que, después de los atentados de Madrid del 11 de marzo de 2004 perpetrados por radicales islamistas, se planteó retirar esa estatua de Santiago Matamoros de la catedral de Santiago de Compostela para buscar el entendimiento con los musulmanes y evitar futuros ataques terroristas. Pero los religiosos del templo no aceptaron, aludiendo a que "no se debe buscar demoler ninguna obra maestra histórica solo por un evento desafortunado, ningún musulmán imagina que haya que derribar La Meca solo porque podría ofender a los no musulmanes".

Explicación de Marruecos

Desde Marruecos, explican a EL ESPAÑOL que el sello se ha creado con la intención de que "se entienda que Abdelkrim estaba con la monarquía porque en su tiempo en las mezquitas nunca desapareció la loa al sultán Mohamed V (quien reinaba entonces). Un guiño a que el rifeño siempre estuvo con los reyes".

Por su parte, en España, un experto militar en esta contienda deja claro que "cada país, lógicamente hace la interpretación de su historia, pero realmente lo que constituyó Abdelkrim fue la República del Rif con su bandera en mano y toda la simbología, y no estaba para nada a favor de la monarquía (alauita)".

En medio de la mayor crisis diplomática entre España y Marruecos de las dos últimas décadas, se ha intentado pasar de puntillas por el centenario de esta guerra entre marroquíes y españoles.

A pesar de que se ha manifestado en varias ocasiones que no se conmemora, el Archivo Histórico Nacional organizó una exposición, y el Instituto de Estudios Históricos y Militares, órgano del Ejército de Tierra, celebró varios actos, además de la edición de libros y la organización de conferencias. De hecho, terminaron la semana pasada con el desfile del Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra junto a los militares de la Comandancia General de Melilla.

