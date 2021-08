Rita Maestre lleva a los 4 díscolos de Errejón a los tribunales: quiere evitar que formen grupo propio

Ni olvido ni perdón. Rita Maestre, portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento llevará a los tribunales a los cuatro concejales díscolos que han abandonado su partido para fundar Recupera Madrid con el objetivo de que no puedan acomodarse en el grupo mixto.

El partido iniciado por Manuela Carmena ha anunciado este lunes un recurso contencioso-administrativo contra la decisión de José Luis Martínez-Almeida, que ha permitido -a través de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Madrid- a Marta Higueras, José Manuel Calvo, Luis Cueto y Felipe Llamas formar un grupo propio tras escindirse del proyecto que lidera Maestre en la capital.

"El Ayuntamiento no se ajusta a la legalidad y se aparta (sin explicarlo) del criterio de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, que entendió por unanimidad que estos concejales debían ser considerados 'no adscritos'", ha informado Más Madrid en un comunicado.

Los cuatro ediles se han mostrado dispuestos a apoyar -con condiciones, eso sí- la nueva ordenanza de movilidad sostenible de la ciudad. Más Madrid considera "evidente" que Almeida ha permitido la creación de un grupo mixto para "asegurar unos votos" en la aprobación de la normativa. Y esto representa, en su argumentario, toda una "anormalidad democrática".

Por ello la formación de izquierdas solicita medidas cautelares hasta que los tribunales dicten sentencia, ya que la decisión del alcalde "puede producir perjuicios irreparables para el interés público, tal y como el propio Ayuntamiento alegó cuando decidió suspender la resolución del secretario".

Maestre ya presentó un recurso el pasado 8 de abril para que sus excompañeros "tránsfugas" no tuvieran grupo propio; el paso previo al recurso que este lunes ha elevado al Tribunal de lo Contencioso-Administrativo y que, la semana pasada, los servicios jurídicos municipales desestimaron. Una muestra de que la portavoz de Más Madrid no está dispuesta a perdonar la "traición" de estos cuatro ediles.

Los 4 ediles

Cuando Manuela Carmena anunció que abandonaba la política en 2019, tras fracasar en su intento por reeditar la alcaldía, comenzaron las pugnas internas en Más Madrid por ver quién heredaba la dirección del partido. Pese a que todo apuntaba a que Marta Higueras, mano derecha de la exalcaldesa, sería la elegida, fue finalmente Maestre la que asumió ese rol: tanto de puertas para dentro como hacia los medios de comunicación.

Manuela Carmena, Marta Higueras y Rita Maestre. EFE

EL ESPAÑOL pudo hablar con Higueras tras conocerse la resolución del Ayuntamiento de Madrid que permitía a Recupera Madrid establecerse en un grupo mixto. En conversación con este periódico, la exdiputada de Más Madrid confesó haberse "sentido acosada" por sus antiguos compañeros, que le han dedicado una gran cantidad de ataques e insultos en las últimas semanas.

Pese a ello, Higueras no quiso entrar en polémicas con Maestre, con quien compartió una portavocía a la que renunció "a cambio de que se nos tuviera en cuenta a los que no pensábamos como ella y las formas que queríamos de hacer política, no tan partidistas como las suyas". Finalmente, esto no se cumplió, lo que precipitó su ruptura política.

Por otro lado, José Manuel Calvo, exconcejal de Urbanismo en el gobierno de Carmena, y Luis Cueto, sobrino político de la exalcaldesa. Este último explicó a este medio que hicieron todo lo posible para evitar la ruptura, pero no había voluntad de entendimiento en Más Madrid.

Por último, Felipe Llamas, sociólogo y profesor, es el que más tarde se unió al partido, en 2019. Tras las elecciones municipales de ese año, se quedó a las puertas de obtener escaño, pero la renuncia meses después de una concejala por diferencias con la cúpula del partido le abrió las puertas del Ayuntamiento.

Recupera Madrid quiere hablar con todas las fuerzas de izquierdas para formar "una plataforma amplia que recoja figuras independientes" para ser la fuerza progresista hegemónica. Quieren huir de los partidos tradiciones y sus estructuras. Sus planes pasan incluso por concurrir a las elecciones municipales con el Partido Socialista, preferentemente, o incluso con Podemos: "Lo que no vamos a hacer es poner una nueva papeleta electoral encima de la mesa", cuentan desde la organización.

