Vivas "apoya" las repatriaciones de Interior: "Viven en asentamientos infrahumanos"

El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha asegurado este martes que "ningún menor de los calificados como vulnerables ha sido trasladado" a Marruecos en el proceso de repatriación que comenzó este viernes 13 de agosto, "independientemente de que haya un informe técnico individual" de cada uno.

En rueda de prensa, acompañado de la consejera de Presidencia competente en Menores, María Isabel Deu, Vivas ha sido preguntado por las acusaciones realizadas por la ONG Save The Childre que ha denunciado que estas devoluciones de menores se han estado realizado sin que se estudiara su situación caso por caso.

En este sentido, Vives ha reconocido que el acuerdo entre España y Marruecos aplicado para llevar a cabo esta medida no establece un protocolo concreto, más que el hecho de que los dos países se pongan de acuerdo en la manera de llevarlo a cabo. No se establece, asñi, una obligatoriedad de realizar entrevistas individuales a menores.

El acuerdo, ha explicado, tiene como objetivo el "retorno" del niño a su país y la "reunificación familiar" teniendo "siempre presente la preservación del interés superior del menor". En este sentido, ha señalado que "no hay duda" de que se ha cumplido.

El presidente de Ceuta recuerda que estos menores llevan tres meses en el país y en el sistema de acogida, por lo que han sido "analizados" por parte de "equipos técnicos multidisciplinares" que han "calificado su situación".

De hecho, ha apuntado, algunos menores en situación de vulnerabilidad ya han "sido tratados de forma específica" y en "otros espacios distintos" a los que se han usado para albergar a quienes llegaron a la ciudad autónoma durante la crisis migratoria del mes de mayo, con "recursos específicos" e, incluso, algunos se "trasladaron a la Península para una mayor atención".

"Hay coordinación"

Deu ha apuntado, en este sentido, que el procedimiento se ha activado teniendo en cuenta que los menores "no sean vulnerables" y que "no estén en trámite de solicitud de asilo". A partir de ahí, ha indicado los niños trasladado han sido "ordenados por criterio de mayor a menor" y que "no atienden a ninguna vulnerabilidad".

"Hay coordinación", ha insistido la responsable de Menores de la ciudad autónoma, para recordar que el análisis de su situación ya se hizo cuando se colaboró con el Ministerio de Derechos Sociales y las comunidades autónomas para enviar a 200 menores a la Península. "Lo que nos impulsa a seguir con este acuerdo es que los niños que tienen vulnerabilidad se encuentran en otro espacio, reagrupados en algunos casos y otros trasladados a la Península", ha insistido.

En cuanto al operativo, en general, Vivas se ha mostrado "convencido" de que en la decisión de repatriar a los menores migrantes "se ha actuado de manera correcta desde el punto de vista legal".

De este modo, ha defendido la actuación "conjunta y coordinada" que su equipo ha llevado a cabo en estos días, junto con el Gobierno central y el Reino de Marruecos, en una acción en la que, ha explicado, se ha tenido "como máxima prioridad la protección del interés superior del menor".

"Hito histórico"

En su intervención ha señalado que fue su Gobierno el que pidió al Ejecutivo central que aplicara el acuerdo existente con Marruecos en esta materia y que fue el Ministerio quien negoció con Marruecos en unas negociaciones "que no fueron fáciles", cómo se iba a aplicar este acuerdo y en qué términos, ya que no se había utilizado hasta ahora.

Para Vivas, la iniciativa del Gobierno es un "hito histórico" en cuando a las "capacidades de reacción" del país en "situación de migración irregular" y, especialmente, en "las capacidades para actuar de forma eficaz" para "defender los intereses del menor" que, según ha apuntado, "es la filosofía del acuerdo" entre ambos reinos.

El presidente de la Ciudad de Ceuta ha calificado de "positivo" el resultado de estas acciones y ha mostrado su "apoyo" al Ministerio del Interior en la puesta en marcha de este mecanismo que, ha precisado, es "legal" y que, ha insistido, busca el "interés del menor".

En este sentido, ha denunciado la situación en la que los menores se encontraban en "situación de manifiesta precariedad", algunos de ellos viviendo "sin techo" y quienes tenían techo "en asentamientos inadecuados e infrahumanos" que están preparados para ser un lugar provisional.

Para Vivas, "el menor donde mejor está es con su familia, con su gente y su entorno" y pide que, cuando se habla de estas repatriaciones no se "olvide la precariedad" en la que se encuentran los niños en Ceuta. "Si no se aplican medidas expeditivas, se está perjudicando al menor obligándole a vivir en condiciones de absoluta precariedad", ha declarado.

Paralización judicial

En cuanto a la decisión de la justicia de paralizar las repatriaciones, el presidente de la ciudad autónoma ha señalado que es "prudente" esperar a su pronunciamiento final, tras recibir la información que ha solicitado y, de este modo, no incurrid en una actuación errónea desde el punto de vista legal.

En este sentido, ha indicado que tiene "plena confianza en la resolución de la justicia", que ya se ha entregado la información que se les ha solicitado y que se "acatará" y "cumplirá" lo que diga. Además, ha puesto en valor "la rapidez" de los juzgados que, en su opinión, "corresponde con la percepción compartida de que se trata de una situación de emergencia humanitaria" y en un ámbito "tan sensible" como es la protección del menor.

