Pablo Iglesias se corta la coleta: cambia de 'look' tras abandonar la política

El exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, se ha cortado la coleta. Tras abandonar la política después del triunfo de Isabel Díaz Ayuso y de que las izquierdas no lograran sumar el 4-M, Iglesias ha decidido decir adiós a su mítica coleta -que luego se transformó en moño-.

El ex líder de Unidas Podemos, a quien muchos llamaban 'El Coletas', ha sido fotografiado por Dani Gago. En las imágenes que han trascendido se ve a Pablo Iglesias con una camisa de cuadros y vaqueros y el pelo corto. Entre sus manos un libro, el del periodista Pedro Vallín ¡Me cago en Godard!. Esta en la primera imagen de Iglesias desde que dimitiera de todos sus cargos el pasado 4 de mayo.

Este no es el único cambio de look de Iglesias en el último año. El pasado mes de agosto, y a través de su perfil de Instagram, Iglesias anunciaba que "entre la ola de calor y que mis hijos me tiran del pelo" cambiaba la coleta por un moño. Hace ya unos años se quitó el piercing que llevaba en la ceja porque así se lo recomendó su equipo de campaña.

"La coleta es marca de la casa"

En octubre de 2014, y en una entrevista en Salvados con Jordi Évole, Iglesias, que por aquel entonces era eurodiputado, explicaba que después de quitarse el piercing dejó claro que lo que nunca se cortaría sería la coleta. "No me voy a cortar. Esto es marca de la casa", dijo hace casi siete años.

El que fuera candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid anunció el pasado 4 de mayo que dimitía de sus cargos y dejaba la política tras el mal resultado del bloque de izquierdas en la Comunidad de Madrid, que no logró frenar el avance de la derecha.

Ione Belarra

Tras dejar la Vicepresidencia Segunda del Gobierno y el Congreso de los Diputados para ser candidato a las elecciones madrileñas, Iglesias ya solamente mantiene la Secretaría General de Podemos, cuyos militantes tendrán que elegir a un nuevo líder en una nueva asamblea que se celebrará el próximo 13 de junio.

Precisamente este miércoles la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha anunciado que presenta su candidatura a la Secretaría General de Podemos "después de reflexionar con compañeros y compañeras", con lo que buscará relevar al hasta ahora líder de la formación, Pablo Iglesias.

Clases y periodismo

Una vez Iglesias abandone del todo la política y sea relevado de la Secretaría General de Podemos, el que fuera uno de los fundadores de Podemos regresará a su actividad como profesor y tiene previsto dedicarse al "periodismo crítico".

En una entrevista en La Sexta el pasado 28 de abril, y convencido de que las izquierdas sumaría en Madrid, Iglesias aseguraba que tras su paso por el Gobierno y la Comunidad de Madrid, su deseo sería la docencia y el periodismo, algo que ha ejercido y ejercerá "con más rigurosidad y decencia que algunos".

"Cuando esta experiencia se acabe quiero hacer proyectos de comunicación, periodismo crítico e información alternativa", afirmó.