Lilith Verstrynge, la otra víctima del adiós de Pablo Iglesias: en el paro, sin asesoría y sin escaño

Hace mes y medio era asesora del vicepresidente del Gobierno, hoy está sin trabajo. La cosa pintaba bien para Lilith Verstrynge (Madrid, 1993), quien dejó su puesto en el ministerio para integrar en las listas de Podemos a la Comunidad de Madrid. Era, a todos los efectos, un ascenso y una responsabilidad para la prominente política, pero las urnas no le dieron la oportunidad de probarse.

Se embarcó en las elecciones como el número 14 de la candidatura, pero los morados sólo sacaron 10. Se quedó fuera. Esa misma noche, encima, su mayor valedor y cabeza de cartel, Pablo Iglesias, renunció a todos sus cargos en el partido.

Pero la debacle de Podemos no quiere decir que Lilith vaya a acabar en la calle, al menos no por mucho tiempo. Según ha podido saber EL ESPAÑOL, la formación morada ya está moviendo hilos para volver a contratarla como asesora, no se sabe si de grupo parlamentario en la Asamblea de Madrid o en una dependencia ministerial, un extremo que no ha sido confirmado de forma oficial. Por lo pronto, imparte charlas a las juventudes moradas pero, aunque no se diera el fichaje, el cuarto desde que entró en Podemos, no hay motivo de alarma.

Lilith es una comprometida activista de izquierdas. Redes sociales

Es cierto que su carrera política, en meteórico ascenso desde que hace cinco años entrase en el Parlamento Europeo, ha sufrido un exabrupto, pero su trayectoria la avala lo suficiente. Hija del expolítico Jorge Verstrynge -uno de los padres ideológicos de Podemos- y Mercedes Revuelta de las Heras, integrante de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Lilith tiene currículum de sobra para vivir al margen de la política, bien es cierto que en los últimos años su imagen ha estado, sobre todo, ligada al partido de Pablo Iglesias.

De becaria a asesora

En marzo de 2016 entró como becaria en la delegación de Podemos en Bruselas y se encargó durante seis meses del Comité de Empleo y Asuntos Sociales, de la Comisión de Transportes y Turismo y de la delegación para las relaciones con los países de la Comunidad Andina, a razón de unos 1.500 euros mensuales. Para entonces, la “becaria” Verstrynge ya hablaba francés, inglés, alemán, portugués y algo de árabe, tenía tres carreras y estaba a punto de embarcarse en un máster que acabaría al año siguiente. En septiembre la contrataron.

Fue como asistente parlamentaria de la eurodiputada Tania González, una de las que integraron esa lista original con la que Podemos se dio a conocer en sus primeras elecciones. Allí participó en las comisiones de Empleo, Transportes y Asuntos Sociales, además de en la delegación para las relaciones con los países de la Comunidad Andina. En esa época, los diputados tenían a su disposición 21.000 euros brutos mensuales para pagar a sus asistentes, por lo que es probable que el contrato mejorase las condiciones de Lilith.

Pasó a formar parte de los equipos de Estefanía Torres e Idoia Villanueva, y a trabajar en las comisiones de Asuntos Exteriores, Medioambiente, Agricultura, Comisión Mixta UE y América Latina, México, África Caribe y Pacífico e India. Esta fue su último destino hasta que, en abril de 2020, recibió la llamada de Pablo Iglesias, ya vicepresidente del Gobierno, para traerla a Madrid como asesora. Así duró hasta marzo de este año, cuando abandonó el ministerio para embarcarse en la aventura madrileña.

Lilith es hija de Jorge Verstrynge, uno de los ideólogos de Podemos.

Esta última no le ha salido tan bien. Iba de 14 en la lista de Podemos a la Comunidad de Madrid, encabezada por el mismo Iglesias, pero el partido quedó en 10 diputados. Ella queda, por tanto, fuera del grupo parlamentario, pero nada le impide ser contratada, de nuevo, como asistente de los parlamentarios o volver al Gobierno. Por lo pronto, está a la espera de que le ofrezcan un puesto.

Fundación de Podemos

El primer contacto con la política, claro, vino desde casa. Cosas de tener un padre que lo ha sido todo en la derecha española -Jorge Verstrynge fue secretario general de Alianza Popular entre 1979 y 1986- y también en la izquierda: primero en el PSOE, luego en el PCE y, finalmente, como uno de los padres intelectuales de Podemos.

Desde el año 2012, en plena efervescencia del 15M, la casa de los Verstrynge vio el nacimiento de algo nuevo. En el salón, frente a la mesa de café, las reuniones de Verstrynge padre se habían convertido en un clásico de la facultad de Somosaguas (Universidad Complutense) de la época. Al principio sólo iban alumnos, luego los alumnos se convirtieron en compañeros de profesorado, y a la postre en ideólogos de un nuevo proyecto.

Los dos más asiduos eran Juan Carlos Monedero y Pablo Iglesias -del que dice que ha sido su mejor alumno-, quienes le consultaban sobre su experiencia al frente de formaciones políticas y cómo fundar un partido que se aprovechara de los vientos de cambios. Al final, la marca Podemos nació en 2014, con un pie en la calle y otro en el salón de Verstrynge. De todo ello, Lilith fue testigo de lujo.

Mucho ha cambiado desde entonces, y de espectadora ha pasado a ser parte implicada de la formación. Actualmente es la responsable de Transición Ecológica de Podemos y ha presentado su candidatura para formar parte del Consejo Ciudadano Estatal, el máximo órgano de la formación, que se elegirá en las primarias del 13 de junio. Antes de empezar a trabajar en la formación política, tenía entre manos una tesis doctoral sobre soberanía y gestión pública que tiene aplazada temporalmente.