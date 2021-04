Iglesias defiende su "derecho" a indemnización como exvicepresidente: "No será más de un mes"

Pablo Iglesias, candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid en las elecciones del 4-M, ha defendido este viernes haber solicitado su indemnización como exvicepresidente del Gobierno, de 5.316,42 euros al mes durante un máximo de 1 año, 2 meses y 18 días. Asegura que "no será más de un mes", hasta que acceda a la Asamblea de Madrid si su lista supera el 5% de los votos.

"Es un derecho que me corresponde, son los ingresos que voy a tener", ha afirmado en 'La hora de La 1' (TVE). Para Iglesias, "a muchos les cuesta entender que los ministros de Unidas Podemos van en los mismos coches y tienen la misma protección que los de otros partidos" y ha criticado que a dirigentes del resto de formaciones no se le hagan noticias ni preguntas por asuntos como este.

Sobre si sus electores ven con buenos ojos precisamente que diputados o ministros 'morados' se comporten como el resto, ha zanjado: "Nuestros electores están orgullosos de que les representemos".

🔸Pablo Iglesias (@PabloIglesias), candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid, sobre solicitar su indemnización como vicepresidente: “Es un derecho que me corresponde y son los ingresos que voy a tener. No va a ser más de un mes”

Sobre el mitin de Vox en Vallecas, Iglesias ha insistido en que "cualquier persona inteligente sabía que la ultraderecha buscaba incidentes" y que "la gente del barrio fue muy inteligente", pero que Santiago Abascal "dijo 'a por ellos' y con sus matones provocó la primera carga".

Contra los medios

Acto seguido, ha apuntado a "varios medios de comunicación y también TVE", donde se encontraba, como responsables del "blanqueamiento de la ultraderecha". "No sonrías, Mónica", le ha pedido a la presentadora del programa, Mónica López, que ha recordado que apenas 24 horas antes y en ese mismo lugar Toni Cantó también cargó contra la televisión pública, en este caso por "falta de neutralidad".

"No sonrías porque el racismo no es una opción respetable", ha continuado Iglesias, que ha hablado en los mismos términos sobre el machismo o la apología del terrorismo. "Me van a reventar por decir esto pero es verdad", ha dicho antes de denunciar también "algunas cosas impresentables que se están haciendo aquí", refiriéndose a TVE.

"Los propios trabajadores de la casa dicen que no se está actuando como un servicio público", ha añadido. López ha defendido que esa es la opinión del sindicato CCOO.

Sobre los sondeos, se ha limitado a valorar al bloque de la izquierda, sin entrar en los que serían sus resultados, para destacar que tiene opciones. De hecho, dice detectar "nervios en la derecha" y se ha comprometido de nuevo a no dedicar "ni una sola crítica al resto de formaciones" del bloque porque "lo que importa es que las izquierdas sumen".

Según el último sondeo de SocioMétrica para EL ESPAÑOL sobre el 4-M, Unidas Podemos obtendría 10 escaños con un 7,7% del voto, lejos del 5% que el partido temía no rebasar pero también del objetivo no ya de ganar las elecciones pero también de liderar el bloque de izquierda: Más Madrid, liderado por Mónica García, le superaría en 9 escaños y el PSOE de Ángel Gabilondo, en 22.