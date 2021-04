El PSOE achaca el caos en las residencias a la falta de la figura del "supervisor" y creará ahora esa titulación

El Congreso de los Diputados ha aprobado una iniciativa legislativa presentada por el PSOE que pretende solventar las "deficiencias" de las residencias de ancianos -unos de los espacios más castigados por el coronavirus-, gracias a la creación de un nuevo título, en este caso de Formación Profesional (FP).

La propuesta consiste en crear un ciclo formativo de grado superior de "supervisión socioasistencial en residencias de mayores". Un grado de FP para un puesto al que, normalmente, se suele acceder cuando los propios profesionales sanitarios alegan méritos o experiencia para el mismo.

En su argumento, el PSOE asegura que con este nuevo grado se habrían solventado parte de los problemas acontecidos en las residencias de ancianos durante la pandemia, algo que los profesionales sanitarios niegan rotundamente y reiteran: lo que falta es "personal".

Así lo ha manifestado el Consejo General de Enfermería, profesionales que suelen ocupar este tipo de puestos en los centros. El órgano que representa a las enfermeras de España asegura que la propuesta socialista no es necesaria. Y es que, aseguran que el problema de las residencias no ha sido la falta de una especialista que supervise, sino "la falta de profesionales".

Florentino Pérez Raya. Archivo CGE. Consejo General de Enfermería.

"Nos llama enormemente la atención que desde el Congreso de los Diputados se inste a crear un grado superior para supervisión en residencias de mayores cuando en España existe la figura de la enfermera, tanto generalista como especialista en Geriatría, profesionales formados durante años para atender y hacer de nuestras residencias lugares seguros y sanos", expone Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería.

La propuesta aprobada por la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad contó con el voto a favor de todos los grupos excepto de ERC y Junts per Catalunya, que se abstuvieron.

"Nos han demandado la necesidad de perfiles dedicados a la coordinación y supervisión en residencias", argumentaban los socialistas en su iniciativa.

Aun así, la propuesta no convence a las enfermeras (profesional mayoritario dentro de estas residencias). "La propuesta socialista no soluciona nada. Las enfermeras han llevado el peso de la pandemia en las residencias y lo que debe legislar el Gobierno es que las compañeras que trabajan en el ámbito sociosanitario sean reconocidas y se amplíen las plazas de generalistas y especialistas en Geriatría, y que no ejerzan en condiciones de precariedad e inestabilidad", reivindican.

Actualmente, en el sistema público de salud, cuando una profesional es nombrada supervisora no acredita una FP. Es decir, en un hospital la supervisora de planta o de servicio no tiene una formación de grado específica, sino que se presenta al puesto basándose en su experiencia y solvencia.

El número de ancianos fallecidos por Covid en residencias desde el inicio de la pandemia es de 29.782, según la contabilidad oficial del Ejecutivo, que suma los 19.868 muertos confirmados y los 9.914 con síntomas compatibles con esa enfermedad.

Retirada "inmediata"

Colegios profesionales y sociedades científicas exigen la retirada de la iniciativa del POSE al considerar que "no contribuye a solucionar" el problema en los centros sociosanitarios que ha puesto de relevancia la pandemia.

"El abordaje global que necesita el sistema sociosanitario español no pasa por la creación de titulaciones nuevas. Existe un importante déficit de cuidados. Hay que apostar por las enfermeras como referentes en cuidados y no que más perfiles profesionales, se sumen a un ecosistema nefasto donde prevalece la precariedad laboral, la ausencia de enfermeras -generalistas y especialistas en Geriatría- y la falta de control. Todo ello ha incidido de forma muy negativa en época de emergencia sanitaria, como esta pandemia que nos azota", señala Pérez Raya.

El Consejo General de Enfermería comparte la preocupación expresada por muchas sociedades científicas de muchos ámbitos -Primaria, Salud Mental, Matronas, Geriatría, Pediatría o Trabajo- que ven también incoherente e inútil este tipo de propuestas para resolver un problema sanitario y social de primer orden.

El presidente de la Unión Española de Sociedades Científicas de Enfermería (UESCE), José Manuel Corbelle, considera la medida "un auténtico despropósito".

"La pandemia ha visibilizado que tenemos un déficit importante de cuidados. Esto no se resuelve con un nuevo grado, sino apostando por la enfermería. Hay profesionales suficientemente formados, pero no existen unas condiciones laborales dignas para que esos profesionales crezcan y se desarrollen en ese sector", subraya Corbelle.