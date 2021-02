'Kichi' critica el "golpe centralista" de Pablo Iglesias y dice que no le representa el Gobierno

El alcalde de Cádiz, José María González 'Kichi', se desmarca por completo de Unidas Podemos y afirma que la formación ha dejado de ser un "movimiento asambleario" debido al "viraje táctico" y "al golpe centralista" que se ha dado desde Madrid.

'Kichi' no sólo ha personalizado este viraje en el líder de Podemos, Pablo Iglesias, también ha señalado a Irene Montero y Juanma del Olmo, director de campaña del partido y actual director de Estrategia y Comunicación de la Vicepresidencia del Gobierno que dirige Iglesias.

"Ha habido un viraje táctico que la gente y los círculos de Podemos no ha entendido, esa gente que se enamoró del movimiento asambleario", ha afirmado 'Kichi' en una entrevista en la SER. "Ese golpe centralista de mandar y de controlar el poder desde Madrid no lo ha entendido la gente. Eso no es lo que se construyó desde el principio", ha añadido.

José María González 'Kichi', alcalde de Cádiz: "Le falta mucho camino por andar al Gobierno para sentirme representado"

Relación "fría" con Iglesias

Preguntado por su relación actual con Iglesias, 'Kichi' ha sido claro: "Es un poquito fría y distante". Ha explicado que en los inicios de Podemos hubo entre ambos "una complicidad inicial" y que existía una "voluntad de unificar" que, a día de hoy, ya no existe. "Poco a poco empezaron la divisiones estratégicas", ha apuntado para remarcar que esta cuestión en uno de los motivos de los malos resultados electorales de Podemos en País Vasco y Galicia, donde no obtuvieron representación.

'Kichi' también ha analizado el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos y ha reconocido que, por el momento, no se siente representado por él. "En la medida que se consigan logros para la ciudadanía, me sentiré más o menos representado con el Gobierno actual. Le falta mucho para que yo me sienta plenamente representado", ha enfatizado.

En esta línea ha apuntado que "lo que se le exige al Gobierno es que dé soluciones", algunas de las cuales, ha añadido, no han llegado. "Hay que solucionar la reforma laboral, los alquileres, el SMI, etc. Yo pido soluciones", ha dicho el alcalde de Cádiz, que espera que Pablo Iglesias "trabaje para ello".



De hecho, 'Kichi' cree que "hubiera sido más interesante" que Unidas Podemos sólo hubiera facilitado la investidura de Pedro Sánchez y no participara en un Gobierno de coalición para poder "presionar" al Ejecutivo "desde la oposición", posición desde la cual podrían conseguirse más avances sociales.

Normalidad democrática

Sobre las declaraciones de Iglesias acerca de la falta de normalidad democrática en España, 'Kichi' considera que "sería injusto, por la gente que ha peleado por la democracia en este país, decir que no hay normalidad". Sin embargo, ha enumerado algunos elementos mejorables del actual sistema, como que "no se pueda juzgar a una persona por su título, que se meta a un rapero en la cárcel, que haya presos políticos encarcelados, que la Cañada Rea no tenga suministros o que haya gente que no pueda acceder a la vivienda".

"Debemos repensar y mejorar la democracia", ha opinado.