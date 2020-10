Las brutales palabras de Kichi contra Ayuso: "A esta pija se le debería caer la cara de vergüenza"

El alcalde de Cádiz, José María González Kichi, ha arremetido duramente contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, después de que una de las frases que la popular pronunció durante su última entrevista se haya hecho viral convirtiéndose en un ataque a los andaluces. De hecho, el regidor no ha dudado a la hora de llamarle "pija" y pedirle que "dimita o se calle".

Para entender qué es lo que ha pasado y qué ha dicho Díaz Ayuso, tenemos que remontarnos al pasado miércoles, cuando la presidenta pasó por El programa de Ana Rosa para ser entrevistada por la comunicadora sobre distintos temas de actualidad, todos ellos relacionados con la situación sanitaria de Madrid y su relación con el Gobierno de Pedro Sánchez. Podemos adelantar que la popular se despachó a gusto.

Ayuso acusó a Sánchez de dividir el Gobierno de la Comunidad y no titubeó calificando al titular de Sanidad, Salvador Illa, como "el ministro filósofo". Básicamente, la presidenta se limitó a defender su gestión a capa y espada, evitar todo atisbo de autocrítica y culpar de todos los males de la región al Ejecutivo central que, como si fuera una suerte de profesor de Primaria, le tiene manía y quiere acabar con Madrid por causas políticas.

Ayuso afirmó que existe un plan del Gobierno contra la comunidad autónoma "de un PSOE que lleva 25 años intentando ganar en Madrid" y que pretende, según la popular, "tomar el poder por la puerta de atrás con la salud como pretexto" porque "vieron que nuestro plan estaba funcionando y decidieron intervenir descaradamente".

"A Madrid viene lo mejor"

"Que se atrevan a hacer lo mismo en Cataluña o en Navarra", desafió Ayuso, encontrando un apunte por parte de Ana Rosa, quien le recoró que la comunidad catalana —con la mitad de incidencia acumulada que Madrid— prevé cerrar bares y restaurantes: "Lo lamentaré mucho por ellos. Que decida Illa si les aplica el estado de alarma, ya veremos que no va a suceder", respondió la presidenta.

No obstante, la frase que ha cabreado a Kichi llegaba poco después. No hemos encontrado rastro de la misma en la web del programa de Telecinco, donde han publicado varios fragmentos, pero sí hemos podido rescatarla en Twitter aunque la pregunta de Ana Rosa está cortada. No obstante, la presentadora interrogaba a Ayuso sobre las diferencias de criterios que, según su argumento, presentaba Madrid con otras comunidades gobernadas por el PP como Andalucía o Castilla y León.

"Madrid es una comunidad especialmenta incómoda para Sánchez. Lo ha sido siempre para el PSOE, que llevan intentando gobernar en Madrid 25 años y no entienden que ideológicamente la Comunidad de Madrid busca otra cosa. La gente en Madrid quiere menos impuestos, quiere crear empleo, la gente no viene a estar subvencionada, no viene a estar tutelada, viene a emprender sus proyectos, viene a conseguir y conquistar metas. Por eso lo mejor de toda España viene a la Comunidad de Madrid":

Díaz Ayuso sobre los andaluces: "En Madrid la gente no viene a estar subvencionada, viene lo mejor de España a conquistar metas". Su vida laboral antes de ser presidenta en Madrid: llevar el Twitter del perro de Esperanza Aguirre en un chiringuito del PP por 4.500 euros mensuales pic.twitter.com/yPY0JXPHP0 — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) October 14, 2020

No parece que la intención de Ayuso haya sido la de llamar "subvencionados" a los andaluces, porque también se lo estaría llamando a los residentes en Castilla y León, pero lo cierto es que su ya famosa frase ha provocado un aluvión de críticas:

En andalucía ni aparezcas quedate en tu madrid. No hay que nada mas que decir, los prejuicios de la derecha los andaluces no trabajamos vivimos subvenciones. Estoy esperando que Juanma moreno se pronuncie al respecto. — JuanJo Lara (@JJLaraR) October 14, 2020

Qué excelente currículum el de este esperpento mierdoso. Para nuestra desgracia, una gran parte de vividores profesionales que delinquen desde la política, poseen iguales méritos, algunos incluso sin estudios elementales. La mayoría en el espectro derechoso. — Señor Asnarf SL (@senor__asnarf) October 14, 2020

Ostras, 36 años y sin saber que vivo en el Silicon Valley de España. Ahora mismo me bajo a construir un garaje para montar una empresa, alguien me presta un papá para que me deje un milloncejo de euros? — D. Quincoces (@84DiegoQM) October 14, 2020

A lo mejor de Madrid nos dan ganas de irnos cada vez que escuchamos el despecho con el que hablas de la gente — platicurtico (@platicurtico) October 14, 2020

Yo como andaluz le digo a esta psicópata que se venga un día de los de Agosto o mejor ahora en Diciembre uno de los días que llueve a chuzos que venga a trabajar conmigo a ver lo subvencionados que estamos. — JosePH (@joseph22795) October 14, 2020

Preocúpate más por dirigir Madrid, la estas dejando morir por tu incompetencia política.

Por culpa de gente como tu aun nos se nos trata como se nos trata pero sabes lo que digo

ORGULLOSO DE SER ANDALUZ, VIVA ANDALUCÍA Y SU GENTE 💚 — JULITOOO (@JulioGL97) October 14, 2020

The “madrileño” dream. Life, liberty and the pursuit of happiness. pic.twitter.com/VUQVRBkW2U — recidivista (@recidivista) October 15, 2020

El cabreo de Kichi

Entre ellas ha destacado, con creces, la del alcalde gaditano. Este no se ha mordido la lengua a la hora de compartir en su cuenta de Twitter lo que pensaba sobre ella sin ahorrarse ni una letra. "A esta pija se le debería caer la cara de vergüenza", comenzó Kichi, añadiendo que "olvida que fueron manos andaluzas, entre otras, las que levantaron la comunidad que preside".

El regidor le ha pedido, además, que "dimita o se calle y se ponga a trabajar por la salud de los madrileños, falta hace, en vez de destilar odio y clasismo":

A esta pija se le debería caer la cara de vergüenza. Olvida que fueron manos andaluzas, entre otras, las que levantaron la comunidad que preside. Que dimita o se calle y que se ponga a trabajar por la salud de los madrileños, falta hace, en vez de destilar odio y clasismo https://t.co/govMvoPxAH — José María González (@JM_Kichi) October 14, 2020

Vamos, todo un repaso que cuenta con más de 2.000 'me gusta' y cientos de reacciones.