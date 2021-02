Transparencia tramita una petición exprés para certificar que Salvador Illa no se ha vacunado

C. Frías

El ex ministro de Sanidad y candidato del PSC a la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, no se ha vacunado. Así lo ha certificado el departamento que ahora dirige Carolina Darias a tráves del Portal de Transparencia.

En una resolución exprés, ya que el organismo suele tardar meses en responder las peticiones, Transparencia ha indicado que Illa no se ha puesto ninguna dosis tras consultar el Sistenam de Información para el seguimiento de la vacunación frente a la Covid-19.

El documento, solicitado por eldiario.es, viene firmado por el secretario general de Salud Digital, Información e Innovación del Sistema Nacional de Salud, Alfredo González Gómez.

En los últimos días, y como campaña electoral de cara al 14 de febrero en Cataluña, Tanto el Partido Popular como ERC y Ciudadanos han cuestionado que el exministro se hubiese puesto alguna de las vacunas que han llegado a España.

Las acusaciones, sin pruebas de ello, se empezaron a propagar después de que Illa se negase a hacerse una prueba PCR antes de la celebración del debate de TVE del martes por la noche. Además de no tener pruebas, la denuncia era infundada ya que este tipo de test no discrimina si alguien se ha puesto la dosis o no.

Protocolo

El exministro rechazó hacerse el test porque los protocolos sanitarios de la Generalitat solo recomiendan pasar la prueba en caso de ser contacto estrecho de un positivo o si se tienen síntomas, supuestos entre los que no se encuentra Illa.



El ahora candidato del PSC era, en su etapa al frente de Sanidad, el máximo responsable del actual sistema de adquisición y distribución de vacunas, por lo que la petición sobre su vacunación "sirve para hacer un mejor escrutinio de la acción de los responsables públicos", según publica este medio a respuesta del Ministerio.