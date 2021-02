El presidente de Murcia anuncia un plan mixto para la vacunación masiva de la población

Noticias relacionadas Un anónimo delata al obispo de Cartagena: se coló para vacunarse y renuncia a la 2ª dosis

Las restricciones adoptadas desde principios de año por el Comité de Seguimiento de la Covid-19 en la Región de Murcia para frenar la tercera ola empiezan a dar sus frutos y la tasa de positividad registrada este martes fue del 6,3%: cerca del 5% que marca la Organización Mundial de la Salud. “Estamos en la dirección correcta”, ha asegurado el presidente murciano, Fernando López Miras. “En la última semana el número de contagios ha descendido un 50%, pasando de más de 12.800 casos activos a principios de febrero, a los 6.600 de ayer (martes)”.

Prueba de ello es que el martes 2 de febrero hubo 491 positivos y 23 fallecidos y este martes las cifras cayeron a 308 casos y 11 decesos. Pese a todo, López Miras, en su comparecencia de hoy en la Asamblea Regional para dar cuenta de la gestión de la pandemia ha tenido palabras de recuerdo para las víctimas: “En los últimos días, la Región ha alcanzado el número más alto de fallecidos. Y no son números. Son historias interrumpidas para siempre. Les aseguro que me duelen en lo más profundo, que no puedo dejar de pensar en el drama de tantas familias, en que este dolor puede llegar a muchas más, y que tenemos que hacer todo lo que podamos para evitarlo”.

Por ese motivo, el jefe del Ejecutivo autonómico ha aprovechado su intervención en el Parlamento para anunciar la puesta en marcha en la Región de Murcia de un modelo mixto de vacunación con el objetivo de vacunar masivamente a la población. Todo ello, según ha puntualizado, “en cuanto el Ministerio de Sanidad autorice a pasar al siguiente grupo”.

El líder autonómico ha detallado al resto de grupos parlamentarios que en función de la disponibilidad de dosis contra la Covid, “se determinarán puntos de vacunación masiva en grandes superficies, como pabellones deportivos para agilizar su administración”. El citado plan también prevé establecer diferentes horarios para inocular las vacunas en toda la red de centros de salud de Atención Primaria.

Un usuario de una residencia de mayores de la Región de Murcia recibiendo una dosis contra la Covid. Carm

“Pero que nadie se lleve a engaño: tenemos los pabellones listos, tenemos el personal suficiente, tenemos el sistema estructurado. Pero hay algo que no tenemos: las vacunas. Sin vacunas, no podemos hacer absolutamente nada y estaremos perdiendo un tiempo muy valioso para ganar la batalla al virus”, ha lamentado el presidente lanzando un recado al Ministerio para que agilice la distribución de dosis.

El total de vacunas administradas en la Región de Murcia ascendía el pasado lunes a 77.602 (94,1%), de un total de 82.465 -donde se incluyen las vacunas de Astrazeneca-. En la práctica, eso supone que 51.658 residentes en esta autonomía ya han recibido la primera dosis y que a 25.944 se les han inoculado las dos dosis.

“La semana que viene finaliza la vacunación de prácticamente la totalidad de los profesionales del Servicio Murciano de Salud, y volveremos a ser una vez más una de las primeras comunidades en finalizar otro de los grupos de vacunación”, ha adelantado López Miras para acto seguido volver a quejarse de la estrategia de vacunación del Ministerio de Sanidad que hasta ahora ha causado episodios de desabastecimiento en Murcia y ha enviado menos dosis de las comprometidas.

Unos sanitarios murcianos mostrando varias dosis de la vacuna contra el coronavirus. Carm

“Es evidente que algo falla en este Plan de Vacunación del presidente Sánchez. Un plan que presentó en solitario, sin escuchar ni tener en cuenta a las autonomías. Un plan que, en más de un mes de vacunación, nos ha hecho llegar 82.465 vacunas para toda la Región de Murcia, para un millón y medio de personas. ¿Saben ustedes cuántos murcianos se vacunaron en los primeros cinco días contra la gripe este invierno? Fueron 130.000 ciudadanos”, tal y como ha reflexionado.

Durante su comparecencia el presidente regional ha sido muy crítico con el tema del suministro de dosis: “Necesitamos vacunas. Queremos que nos envíen más vacunas, y aquí, no hay otro camino. No podemos suplir la compra del Estado por nuestra cuenta”. De hecho, López Miras ha asegurado que ha anunciado ese modelo mixto de vacunación porque “tenemos capacidad para aumentar considerablemente el ritmo si el Gobierno central aumenta la distribución”.

Todo ello le ha llevado al líder popular a instar al socialista Sánchez a dirigirse a las autoridades europeas para que agilicen el flujo de dosis con las farmacéuticas: “Debe exigirse a la Unión Europea una mayor firmeza, una mayor capacidad de negociación. Y debe actuarse como país. El presidente Pedro Sánchez contará con mi apoyo y, por supuesto, el del Gobierno de la Región de Murcia en este objetivo”. De lo contrario ha advertido que “si no llegan las vacunas, no podremos ofrecer la seguridad que todos necesitan. Necesitamos vacunas y, también, decisiones”.

Vacunación a mayores de 80

De cara al Consejo Interterritorial de Salud que se celebrará en la tarde de este miércoles, el presidente murciano ha enseñado sus cartas anunciando una petición que tiene previsto realizar: “El Ministerio debe autorizarnos a iniciar ya la vacunación de los mayores de 80 años que están en sus casas, son los más vulnerables. Y una vez que hayamos vacunado con la segunda dosis a todo el personal sanitario, debemos inmunizar cuanto antes a quienes más lo necesitan. Estamos en disposición de hacerlo y así lo vamos a plantear al Consejo de Salud”.

En su alocución, el presidente también ha aprovechado para anunciar nuevas medidas de choque en el Servicio Murciano de Salud que en las próximas semanas incorporará un nuevo equipo que permitirá realizar cribados poblacionales en la Región de Murcia. “Se trata de un sistema novedoso que permitirá el procesamiento agrupado de muestras en el cribado de la Covid-19”. Ese nuevo equipo, según cálculos del Gobierno regional, le permitirá al SMS realizar 6.000 pruebas PCR a diario y avanzar en la estrategia de identificación temprana de asintomáticos.

“Nuestro objetivo es intervenir realizando un seguimiento periódico de trabajadores de residencias de mayores y centros sociosanitarios así como a sus usuarios, para evitar la entrada del virus. También entre los trabajadores del Servicio Murciano de Salud, así como en centros escolares donde se detecten casos y en empresas privadas para hacer seguimiento de brotes”.

El candidato Illa

Las elecciones de Cataluña no han pasado inadvertidas en la sesión de la Asamblea Regional. El presidente murciano ha tenido palabras para el canidato del PSOE en los comicios catalanes, Salvador Illa, antaño ministro de Sanidad, y que planteó un estado de alarma hasta el próximo 9 de mayo. “Se delegaba la gestión en las comunidades autónomas, se ponían a nuestra disposición las herramientas de apoyo necesarias, mientras el resto de naciones de nuestro entorno planteaban una respuesta como país, nosotros hacíamos frente al virus con diecisiete soluciones diferentes”, se ha quejado Fernando López Miras.

Salvador Illa, candidato del PSC a las elecciones de Cataluña. Javier Carbajal

“Comenzamos a llevar la confusión a miles de hogares que no sabían si lo que escuchaban era válido o no en su comunidad autónoma”. Tal reflexión le ha llevado al jefe del Ejecutivo autonómico a criticar que meses después, “el estado de alarma sigue vigente sin cambio alguno, aun cuando la tercera ola ha sido muy diferente a la segunda. Y esto es verdaderamente grave. Por eso, hoy y aquí, le pido de nuevo al Gobierno de Pedro Sánchez que impida que esto vuelva a pasar, y que arbitre cuantas herramientas jurídicas sean necesarias para que las comunidades autónomas podamos actuar con eficacia e independencia”.

A juicio del murciano López Miras “es urgente” convocar la Conferencia de Presidentes “para abordar esta cuestión insoslayable porque ya hay en España nuevas variantes del coronavirus (británica, brasileña y africana), mucho más contagiosas, que se expanden con mayor rapidez, y es imprescindible actuar. El virus ha mutado. El Gobierno, sin embargo, permanece impasible ante el mayor número de contagios y fallecidos”.