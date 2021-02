El PP pedirá a la Fiscalía que investigue si Salvador Illa se ha vacunado contra la Covid-19

🎥[VÍDEO] @junqueras: "Per què Illa es va negar a fer-se una PCR abans del debat? 🤔Pot ser que aprofités el seu càrrec per vacunar-se com va fer la cúpula militar? Tenim dret a saber-ho. Volem polítics que estiguin a l'alçada del país que volen representar" #AlCostatDeLaGent pic.twitter.com/hL3hfPUmZY