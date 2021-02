Pablo Casado se negó a ser portavoz del PP el 1-O: "Mariano Rajoy lo tendría que haber evitado"

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha desvelado que no ejerció su papel como portavoz del PP durante el referéndum independentista del 1 de octubre de 2017 porque no estaba de acuerdo con la línea que defendía Mariano Rajoy.

"Yo el 1-O era portavoz del PP. Decidí no salir a explicar lo que estaba pasando en Cataluña porque no estaba de acuerdo con los que decían que allí se estaba votando de forma homologable ni con los que decían que no se estaba votando nada", ha dicho en una entrevista en RAC1.

Casado ha reprochado no sólo la actuación del Govern catalán, también la de por aquel entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sobre el que ha dicho que "tendría que haber evitado" lo ocurrido, incluidas las cargas policiales en varios colegios electorales el 1-O. También ha señalado a la justicia que fue, según ha declarado, lenta en sus actuaciones. "Desde el punto de vista judicial, el juez tuvo que actuar antes, esa misma mañana", ha opinado.

Casado, que ha sido entrevistado en catalán por Jordi Bastè en RAC 1 -algo a lo que se negó Cayetana Álvarez de Toledo en abril de 2019-, también ha revelado que "no me gustaron" las imágenes de las cargas policiales del 1-O.