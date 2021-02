El PP atribuye su caída en las encuestas en Cataluña a la manipulación del caso Bárcenas por la izquierda

La peor pesadilla en el peor momento. Ver de nuevo a Luis Bárcenas en el banquillo de los acusados resucitando las viejas malas prácticas del Partido Popular ha servido de munición para la izquierda que, en plena campaña electoral catalana, intenta colgar sobre la espalda de Pablo Casado la mochila de la corrupción.

En Génova, el cuartel general de los populares, no pueden esconder el hastío que les provoca tener que volver a "partirnos la cara" por los escándalos que sucedieron en el pasado. Además, están convencidos de que el impulso final de Vox y su caída en las encuestas está directamente relacionado con "la manipulación" y la ofensiva lanzada desde la izquierda para hundir al Partido Popular.

"Casado lidera el partido de la corrupción y también el de la destrucción: de la destrucción de ordenadores, de la destrucción de su contabilidad paralela, de la destrucción de pruebas incriminatorias… Lo que no vamos a consentir es que destruya la convivencia en España”. El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, se tiró a la yugular del líder de la oposición este lunes y le vinculó con el pasado del que ahora reniega: "Era el responsable de Comunicación del PP de Mariano Rajoy".

Desde la sede de los socialistas, el ministro de Transportes intentó desfigurar la imagen de Casado recordando que el PP que lidera es "el partido de los papeles de Bárcenas y de su caja b, el de la trama Kitchen, el del caso Púnica y el del caso Lezo". Y preguntó en alto "con qué representantes o emisarios de la actual dirección se reunió Bárcenas y qué se le ofreció a cambio de su silencio".

A la portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Isabel Serra, le pareció "vergonzante" y "ridículo" que el presidente del PP trate de desvincularse del PP de Mariano Rajoy. La formación morada va un paso más allá y cree que debería comparecer en la comisión de investigación sobre el caso Kitchen aunque, de momento, no lo ha pedido.

Hartazgo

En plena campaña catalana, donde el PP se juega que Vox no le adelante en número de votos y escaños, Pablo Casado ha optado por dar la cara y no esconderse. Este lunes reconoció al periodista Carlos Alsina que está "harto" de tener que dar explicaciones sobre la herencia que ha recibido y mantuvo que ningún miembro de su equipo se ha reunido "con un delincuente".

Las encuestas, sin embargo, cada vez son más malas para el Partido Popular en Cataluña, que soñaba con quedarse la mayor parte de los votantes que no votarán a Ciudadanos. Muy a su pesar, es Vox el partido de centroderecha que más sube en intención de voto. "Los que tienen dudas no van a votar el domingo a un partido del que solo vuelves a escuchar corrupción, corrupción, corrupción", se lamentan en el PP, que intenta demostrar que es un partido nuevo, renovado, ejemplar ante cualquier conducta dudosa.

El más perjudicado en que coincida la fecha del juicio con la campaña es el candidato del PP a la Generalitat. Alejandro Fernández dijo públicamente que "no existen casualidades en política", y deslizó que se ha hecho coincidir el juicio con la campaña para frenar el avance de los conservadores.

"Pido para el PP la presunción de inocencia que practico con Laura Borràs o Núria Marín", solicitó Fernández. "La gente es capaz de distinguir lo que es el pasado de lo que es el presente y el futuro. La gente sabe perfectamente que las direcciones actuales no tienen nada que ver. Son casos de otros tiempos".

Cataluña

El muro que Pablo Casado ha levantado con el pasado y su compromiso firme con la ejemplaridad sigue siendo insuficiente para un partido que cree que sufre más la pena del telediario que los partidos de la izquierda. "Pablo Iglesias tiene el caso Neurona y ahí está. El PSOE fue condenado por los ERE en Andalucía y Sánchez no ha sufrido el escarnio público que vive a diario Casado", se queja amargamente un miembro del equipo del presidente del PP.

Mientras el juicio contra Bárcenas continúa su curso en la Audiencia Nacional, los conservadores están centrados en Cataluña. Pablo Casado tiene a Santiago Abascal rozándole los talones y el presidente del PP ha tomado una decisión: vetar cualquier acuerdo de gobierno con Vox en ayuntamientos y autonomías.

La noticia, contada en exclusiva por EL ESPAÑOL, la confirmó el presidente del PP en una entrevista en Onda Cero explicando que su partido "no va a ser parte de un bloque nunca más". Pablo Casado opta a "tener un escaño más" que Pedro Sánchez en las futuras elecciones generales y no se conforma con sacar la calculadora para que PP, Vox y Cs sumen 176 escaños. "Si Vox quiere apoyar un proyecto lo apoyará porque quiera. España no está para zocos parlamentarios", continuó.

El centro

El Partido Popular que promete Casado es "un partido transversal, un proyecto autónomo que no dependa de nadie". El líder de la oposición quiere que su formación sea el refugio en el que se citen los españoles que se sitúen ideológicamente a la derecha de Sánchez. "Todo el mundo es bienvenido, haya votado a PSOE, a Vox, a Cs o incluso a partidos regionalistas, pero que están hartos de esta España a retales", añadió.

La polarización del tablero político es culpa de Sánchez y Abascal, a juicio de Casado, que se retroalimentan con el único propósito de sacar rédito electoral y achicar el espacio del Partido Popular. "Yo quiero estar en el centro para que los votos estén en el centro", solicitó. El primer test al proyecto centrado de Pablo Casado se pasará este domingo.