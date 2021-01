Ciudadanos corrige a su concejal de Ciudad Lineal y salva el mural feminista que pidió borrar Vox

El Pleno de Cibeles ha apoyado, con los votos de Más Madrid, PSOE y Cs, que se mantenga el mural feminista del centro deportivo municipal de La Concepción, en Ciudad Lineal, un acuerdo que llega cinco días después de que el Pleno del distrito aprobara su eliminación, en este caso con el voto favorable del concejal liberal.

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha asegurado que no le asusta la palabra "rectificación" en torno al borrado del mural feminista mientras que la concejala de Vox Aránzazu Cabello ha atacado su "falta de lealtad".

Villacís ha reclamado un feminismo no excluyente para mujeres que no sean de izquierdas, razón por la que entiende la posición de voto del concejal Ángel Niño en Ciudad Lineal. Comparte que no le gusta el mural porque echa en falta mujeres de otras ideologías, como "Concepción Arenal, Margaret Thatcher e incluso Santa Teresa de Jesús" y no sólo referentes de ese feminismo "excluyente y sectario"



