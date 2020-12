Pablo Iglesias echa la culpa a su 'community manager' de dejar de seguir al rey Felipe VI en Twitter

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha culpado a quienes le llevan las redes sociales de haber dejado de seguir en Twitter al perfil de la Casa Real el pasado 19 de noviembre, justo después de que Felipe VI reclamara en un acto que para el funcionamiento del Estado de Derecho hace falta un sistema judicial independiente "fruto de la separación de poderes".

"Fue mi community manager", ha dicho Iglesias este miércoles en una entrevista en La 1 de TVE en la que se ha desmarcado del interés de su socio de coalición, el PSOE, por "reforzar" la Corona.

"Yo respeto que los monárquicos quieran reforzar a la Corona pero creo que lo que hay en este país es un debate sobre si la monarquía es más o menos útil", ha dicho Iglesias, que ha constatado además que "en el Gobierno hay dos formaciones: una monárquica y una republicana".



Iglesias ha asegurado que el debate sobre la Monarquía interesa a los ciudadanos. "Si no interesa, ¿por qué hay tantos periódicos monárquicos que no hablan de otra cosa? Si no le interesa a nadie, ¿por qué el CIS no pregunta por esto?", ha cuestionado.

El pasado 24 de diciembre, Sánchez ensalzó el discurso "valiente" de Felipe VI en un año en que se han conocido las actividades supuestamente ilícitas de Juan Carlos I mientras que Iglesias ha dicho que esa alocución se define por "las ausencias".

"El discurso causó reacciones diferentes. A Vox le encantó, al PP también, al PSOE parece que también y a todas las fuerzas republicanas no nos gustó", ha remarcado el vicepresidente segundo.

Salvador Illa

Sobre Salvador Illa, candidato del PSC a la Generalitat, el líder de Podemos le ha deseado "lo mejor en términos personales" al ministro de Sanidad, que en su opinión ha demostrado dignidad en momentos muy difíciles.



Iglesias ha expresado su "máximo respeto" a las decisiones del PSOE y no ha querido pronunciarse sobre la polémica de que se haya elegido un candidato que sea ministro tras la renuncia de Miquel Iceta.



A esa cuestión, ha dicho, tendrá que responder el propio Illa, el PSOE y el PSC. "Tengo que ser respetuoso por las decisiones de otro partido. En lo personal le tengo mucho aprecio, ha sido un ministro muy digno y ha demostrado esa dignidad en momentos muy difíciles", ha ensalzado Iglesias, que no obstante ha considerado que Jéssica Albiach, la aspirante de En Comú Podem a la Generalitat, es "mejor candidata".