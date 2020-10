¿Quién le mueve la silla a Ayuso? En el PP la descartan como presidenta del partido en Madrid

La noticia publicada ayer por EL ESPAÑOL de que algunos sectores del PP se están planteando el relevo de Isabel Díaz Ayuso al frente de la Comunidad de Madrid ha destapado lo que parece ser un secreto a voces dentro del partido. El de las críticas hacia la presidenta de Madrid dentro del propio PP, el de la tensión a la que está siendo sometida con el objetivo de forzar su renuncia y el de los movimientos para evitar que pueda acceder a la presidencia del partido.

"La información publicada es totalmente cierta" afirman fuentes del partido. "Otra cosa es la metodología que se va a utilizar. Una crisis de gobierno que releve a Ayuso para poner en su lugar a cualquier otro candidato no parece viable. En primer lugar, porque Ciudadanos no apoyará en estas circunstancias a otro candidato del PP. En segundo lugar, porque eso sería el suicidio del partido en la Comunidad".

No parece haber sorprendido en el partido la publicación del nombre de Ana Camins como posible relevo de Ayuso en la presidencia de la Comunidad. "Ya se había hablado de Camins antes. Es amiga personal de Casado, que no es poca cosa en este PP".

"Camins es la candidata de Génova a la presidencia de la Comunidad de Madrid con el objetivo de que no lo sea Isabel Díaz Ayuso" añaden desde el partido. "José Luis Martínez-Almeida se ha movido un poco y se ha postulado como candidato, pero ahora ya le han tapado la boca y las posibilidades con ese invento envenenado de la portavocía. Más que relevar a Ayuso por Camins en la presidencia, la jugada pasa por colocar a Camins de presidenta del partido".

El PP de Madrid está gobernado por una gestora liderada por Pío García-Escudero desde la dimisión de Cristina Cifuentes el 25 de abril de 2018.

Luz de gas

De acuerdo a las fuentes consultadas por este diario, los movimientos contra Ayuso no pasarían tanto por su defenestración directa, algo que sería interpretado por los votantes del PP como una capitulación humillante frente al PSOE, sino por una estrategia que en el partido califican de "luz de gas".

"No es posible sustituir a Ayuso" afirman esas fuentes. "Pueden putearla, pueden hacerle luz de gas, pueden hacer muchas cosas. Con Cayetana sí que pudieron porque su caso era diferente. Si se cargaban a Cayetana, ¿qué más daba? Pero con Ayuso no pueden hacer eso, no pueden derrocarla por las bravas. Sí por otros medios".

La información es corroborada por una segunda fuente del partido que ha vivido esos movimientos de primera mano. "Las cosas con Ayuso están mal. Lo que habéis publicado es cierto. Hay bastante bronca y algunos en el partido dicen que está bloqueada, que hace cosas raras. Es difícil que se la carguen desde el PP, pero sí es probable que Aguado tenga ya un pacto con el PSOE". En el PP, y desde hace tiempo, nadie pone la mano en el fuego por el vicepresidente de la Comunidad.

A la pregunta de cuáles son esos sectores del PP que le están moviendo la silla a Ayuso, la respuesta es clara. "Hay gente de su equipo que está hablando mal de ella, que la está traicionando. Y esto no es una especulación: me consta que desde el propio partido se la está poniendo a caldo. Cada vez que Ayuso hace algo, llama alguien de su equipo a Génova para ponerla a caer de un burro".

Tampoco la relación con el Ayuntamiento parece pasar por su mejor momento. "La relación Comunidad-Ayuntamiento empieza a enrarecerse. No entre Ayuso y Almeida, que mantienen una buena relación. Pero sí entre gente de sus equipos".

El alcalde de Madrid, de hecho, ha defendido a Ayuso durante los últimos días con bastante más rotundidad que el mismo Pablo Casado. "Es disparatado que haya ahora más movilidad en Madrid que antes de la orden del Gobierno" dijo Almeida hace unos días durante una entrevista en la COPE. Una afirmación que ha sido interpretada como un apoyo tácito a una presidenta de Madrid que prefería medidas quirúrgicas y menos estrictas que las defendidas por el ministro de Sanidad Salvador Illa.

Ataques personales

Los ataques a Ayuso desde dentro del partido han empezado a entrar, incluso, en el terreno de lo personal. Se dice que está bloqueada, que no puede más y que está superada. "Gente de su propio equipo reporta directamente a Génova para decir que no se puede trabajar con ella. Hay una operación clara de desgaste. Está ocurriendo lo mismo que ocurrió con Cayetana. Pablo Casado tenía a Ayuso en un altar. Y ahora sólo recibe feedback negativo por parte de gente que está llevando a Ayuso al límite".

Las fuentes consultadas sospechan que Ayuso no volverá a ser candidata a la presidencia de la Comunidad. "Casado la ha defendido hasta ahora porque es obvio que sería un error cargársela. Pero no pongo la mano en el fuego por la posibilidad de que Ayuso sea la candidata del PP si se convocan nuevas elecciones en la Comunidad. Algunos están buscando que reviente y que diga adiós. Y todos saben en el partido que Ayuso se ha quejado directamente a Génova de que no están dando la cara por ella".

Una tercera fuente del partido reacciona con estupor a la información. "Me parece una operación sin sentido, apoyada por algunos barones, cuyo único resultado sería el fin de Pablo Casado como líder del PP. Si no es ese el objetivo, no le veo otro sentido".