El PP pide que Illa comparezca en el Congreso para explicar las restricciones en Madrid

El PP ha adelantado este sábado que pedirá la comparecencia urgente del ministro de Sanidad, Salvador Illa, en el Congreso, tras "incumplir" el Reglamento del Consejo Interterritorial de Salud e imponer nuevas restricciones en la comunidad de Madrid para tratar de contener la expansión del virus.

Según ha informado la vicesecretaria nacional de Organización del PP, Ana Beltrán, este sábado en una rueda de prensa en Baleares, "el PP pedirá la comparecencia urgente en el Congreso del ministro Illa para que explique las imposiciones en la Comunidad de Madrid". "No tiene sentido que mientras Sánchez alentaba movilizaciones contra Díaz Ayuso por restricciones en determinados lugares de Madrid ahora exija que las aplique en toda la Comunidad".

En esta línea, ha continuado Beltrán, "no se entiende, no creemos que esta decisión se deba a motivos científicos, porque no existe el comité científico, tampoco el que decía que gestionaba la desescalada".

Asimismo, ha hecho hincapié, "nos parece absolutamente injusto el confinamiento de Madrid por que es por motivos políticos". "No se puede consentir que se ataque de esta forma al corazón económico de todo un país", ha añadido.

Con todo, ha concluido, "Sánchez solo mira por mantenerse en el poder a costa de lo que sea, en este caso del pulmón económico de España".