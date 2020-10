Sánchez avisa a Ayuso: “Utilizar la pandemia para polarizar solo beneficia a la ultraderecha”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avisado este viernes de la situación de "extraordinaria gravedad" que vive la Comunidad de Madrid por la incidencia de la segunda ola del coronavirus y ha defendido que el Ejecutivo lo que está haciendo con sus "recomendaciones" es "ayudar", "colaborar" y "coordinar" para doblegar la curva de contagios, y no "imponer" ni invadir competencias.

Así lo ha asegurado en la rueda de prensa que ha ofrecido en Bruselas tras el Consejo Europeo extraordinario, en la que, no obstante, no ha querido comentar la decisión de la Comunidad de Madrid de recurrir ante los tribunales la orden del Ministerio de Sanidad con las nuevas restricciones que se deben aplicar en la capital y otros 9 grandes municipios, aprobadas en el último Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) por la mayoría de Comunidades.

"Gravedad"

"La gravedad es la que es y el Gobierno respeta el marco competencial y plantea una serie de medidas que van a favorecer el que podamos aplanar la curva y frenar los contagios del virus en un territorio tan específico e importante como es Madrid", ha afirmado.

Aunque ha eludido posicionarse sobre la decisión judicial de la Comunidad de Madrid, porque el Gobierno "no valora procedimientos judiciales", Sánchez sí ha avisado de que "los ciudadanos en algunas ocasiones asisten entre incrédulos y estupefactos a algunos de los debates que se están planteando por distintas administraciones públicas".

También ha criticado, en clara alusión al PP, la postura de los partidos "que no entiende que la política está para dar soluciones, no para crear problemas" y que "usan la pandemia" para "polarizar" y "confrontar". "Quien utiliza la pandemia para dividir y polarizar está en la antipolítica, que no beneficia a nadie excepto a la ultraderecha".

En este sentido, ha dicho que "la mejor vacuna hasta que llegue la vacuna que nos aporte la ciencia es la unidad de todos, la unidad institucional y social".

Monarquía

Preguntado por los ataques al jefe del Estado por parte de varios ministros de Unidas Podemos, Sánchez ha subrayado su "rotundo y determinante" compromiso como jefe del Ejecutivo y secretario general de su partido, el PSOE, con el pacto constitucional y con la monarquía.

"Somos un Gobierno de coalición y tenemos muchas coincidencias en muchos ámbitos, política energética, política social, transición digital... pero hay algunas discrepancias y diferencias", ha explicado Sánchez, tras las declaraciones el pasado viernes del ministro de Consumo, Alberto Garzón, que cuestionó la "neutralidad" del rey Felipe VI.

Asimismo, ha acusado al Partido Popular de "patrimonializar" instituciones como la Corona y ha hecho hincapié en que el PSOE defiende el pacto constitucional, incluyendo "todos y cada uno de los artículos", momento que ha aprovechado para instar a los de Pablo Casado a desbloquear el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).