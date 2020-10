El desprecio de Macarena Olona a Rita Maestre: "Vienes aquí aseada y con buena presencia"

Macarena Olona, diputada del partido de exterma derecha, Vox, ha encendido las críticas en las redes sociales tras una discusión con Rita Maestre, portavoz municipal de Más Madrid, en la que la ultraderechista hace comentarios sobre el aspecto físico de Maestre.

Durante su participación en El Programa de Ana Rosa de Telecinco, Maestre estaba acusando a Olona de "querer convertir esto en una guerra entre tú y yo" cuando la diputada ultraderechista la interrumpió para dirigirle un comentario clasista. "Tú no estás en condiciones de dar lecciones a nadie de derechos y libertades. Porque mira, te puedo asegurar que no engañas a nadie. Porque, al igual que Monedero, venís aquí con cara de simpáticos, aseada, con buena presencia, pero tu imagen es asaltando capillas", dijo.

Olona se refería así al incidente que Maestre protagonizó en 2011, al entrar en la capilla del campus de Somosaguas de la Universidad Complutense de Madrid por lo que tuvo que responder en tribunal por un delito de ofensa a los sentimientos religiososo, por el que fue absuelta.

Es imposible debatir con Vox: están poseídos por el odio. Carecen de argumentos así que solo insultan, interrumpen, señalan, descalifican. “Hoy vienes aseada y con cara de simpática” como razonamiento🤦🏾‍♀️ pic.twitter.com/CkIhs8Fozk — Rita Maestre 🏠 #SaldremosEnComún (@Rita_Maestre) October 2, 2020

Ante la declaración, Maestre le replicó que se trataba de "una persona extraordinariamente ofensiva": "Tú no puedes decidir quién habla y quién no habla. De hecho, Macarena, eres una persona extraordinariamente ofensiva, cuando no abiertamente machista".

Las palabras de Olona han provocado la indignación en las redes sociales. La propia Rita Maestre escribiría en Twitter que "es imposible debatir con Vox. "Están poseídos por el odio. Carecen de argumentos así que solo insultan, interrumpen, señalan, descalifican. “Hoy vienes aseada y con cara de simpática” como razonamiento", escribió.

Olona también se refirió al incidente en Twitter con una corta declaración.

Ya que lo pregunta, Senador... En presencia de @vox_es, no vais a poder blanquearos. https://t.co/neh20xQArF pic.twitter.com/xRr4jYOohI — Macarena Olona (@Macarena_Olona) October 2, 2020

Usuarios de Twitter y otros diputados de Más Madrid se unieron a las críticas a la diputada de Vox en las redes.

Macarena Olona dice que @Rita_Maestre va “aseada y con buena presencia” pero que “no engaña a nadie”. ¿Qué tienes que tener en la cabeza para suponer lo contrario? ¿Que tus adversarios son desarrapados porque eres una clasista? ¿Que somos alguna clase de reptilianos? pic.twitter.com/n0pq1uJ1s6 — Eduardo Rubiño 🏳️‍🌈 (@EduardoFRub) October 2, 2020

Pues sí, aseados y con buenos modales os decimos: vuestro clasismo apesta. pic.twitter.com/qHwdQmVJlm — Íñigo Errejón (@ierrejon) October 2, 2020

Asqueroso el clasismo y las formas de la extrema derecha:



"Venís aquí con cara de simpáticos, aseada, con buena presencia" Macarena Olona a Rita Maestre y Juan Carlos Monedero.pic.twitter.com/aP7byC0dsG — Diego FS (@DiegoFSRB) October 2, 2020