El 'ofertón' de Espinosa de los Monteros por afiliarte a Vox antes de octubre

Atrás quedaron los tiempos en los que la política española era bicolor. Los nuevos partidos llegaron a la escena pública para, según ellos, cambiar las reglas del juego. Eso sí, no siempre de la manera que los ciudadanos esperaban. El último de esos partidos en ascender ha sido Vox, la formación más a la derecha de nuestro espectro político, que tampoco ha querido quedarse atrás en lo que a innovación respecta.

El artífice de la última de Vox ha sido Iván Espinosa de los Monteros que ha salido al paso con una idea para incrementar el número de afiliados a su partido. ¿Cómo? Pues a lo estrella del rock. Todo aquel que se afilie a partir de ahora y hasta el 30 de septiembre de 2020 al partido de Abascal tendrá la oportunidad de recoger su carnet de manos de Espinosa y, de paso, llevarse una foto con él para el recuerdo.

Una de vosotros me ha inspirado una idea que me ha gustado: todo tuitero que se afilie a @vox_es durante los siguientes 10 días, hasta el 30/09, y me mande una foto de su solicitud de alta, quedará emplazado para que le entregue yo personalmente el carnet de afiliado en la sede. — Iván Espinosa de los Monteros (@ivanedlm) September 20, 2020

El político colgaba el súper ofertón en su perfil de Twitter este mismo domingo y, poco después, se viralizó. El acto de entrega, según escribe el político, viene acompañado de una reunión social para tomar algo (eso sí, con todas las medidas sanitarias pertinentes garantizadas). Ante tal ofrecimiento muchos usuarios comentaron entusiasmados y, de hecho, algunos que acababan de afiliarse preguntaron si también podrían unirse.

A otros, sin embargo, no les convencía del todo la promo. No por tratarse de un método más propio de una firma de discos que de la política, sino porque Espinosa no era la estrella de Vox que ellos esperaban. Algunos usuarios confesaron que por él no se afilian, pero por una instantánea junto a Rocío Monasterio o Macarena Olona, sí. ¿Se apuntarán las de Vox a tales eventos? Espinosa cree que su mujer no tendría ningún problema.

Con todos mis respetos y agradecimiento... Me esperaré a que la de @Macarena_Olona o @monasterioR

😂😂😂😂😂😂😂 — RockZombie (@RockZombie10) September 20, 2020

Dice mi mujer que si se lo entrega la tuya, @monasterioR, que vale, que se afilia. — Víctor, un españolito de a pie (@1espanolito) September 20, 2020

No me atrevo a comprometer a Rocío sin consultar, pero... creo que puedes contar con ella — Iván Espinosa de los Monteros (@ivanedlm) September 20, 2020

Y hasta aquí las alabanzas a la creatividad del político de Vox. Un gran número de tuiteros no pudieron dejar escapar la ocasión de hacer un chiste con su mensaje. Los hay que han comparado a Espinosa con el melonero e, incluso, con el camión del tapicero que pregona sus ofertas por todos los barrios. También aquellos que le han espetado que se le bajen los humos de estrellita. Y, por último, aquellos que prefieren sufrir algún tipo de dolor a recibir ese carnet de socio de sus manos. ¡Pasen y vean!

Waw! Qué súper ofertón. Y ahora, si consigues 10 afiliados, Monasterio te toca el himno a la guitarra!!!! No lo deje escapar: el Ofertón de vox, señora, el Ofertón, ha llegado a su ciudad el Ofertón de vox https://t.co/tYZcUa6YSn — Il Capucetto Rosso (@Capucetto_Rosso) September 21, 2020

Iván, que tú no eres Juanito Valderrama https://t.co/ODAEzogzXf — 🏌️Carlos M.🚤 (@illoilloilloooo) September 21, 2020

Aquí, la estrella del rock, ofreciéndose a sus fans. https://t.co/OPyrSPjv6c — Sise (@Sisekat) September 21, 2020

Por fin un politico que tiene la solución para España: entregar personalmente el carnet a los nuevos afiliados. ¡Si señor, eso es justo lo que necesitamos! https://t.co/VIRqcXTOEt — Vilaroy 🏛️ (@VilaroyJos) September 21, 2020

Se ve que los diputados de Vox tienen mucho tiempo libre. https://t.co/hbszrTZihc — Subc.Meñique🔻 (USA MASCARILLA 😷) (@InsurgentePetyr) September 21, 2020

Antes prefiero inyectarme 100 centímetros cúbicos de ácido clorhídrico en el prepucio con una jeringa oxidada y usada por un politoxicomano. — Mulo (@AbreCesar23) September 20, 2020

¿Dará resultados esta estrategia de marketing?