Quim Torra alerta de un confinamiento total en 10 días si no se revierte la "situación crítica"

10 días. Este es el horizonte que el president de la Generalitat, Quim Torra, ha puesto para revertir la "crítica" situación epidemiológica en Cataluña. Sobre la mesa está ya un confinamiento total si los ciudadanos no cumplen con las medidas y recomendaciones puestas ya en marcha.

"Pido extremar las medidas de precaución y prevención", ha exigido, para señalar que podrían volver "días muy oscuros que no queremos revivir". Sin embargo, y de forma paralela, ha hecho un llamamiento a los turistas a visitar Cataluña, "un destino responsable y seguro", a la par que ha exigido contención en la vida social a los catalanes, sobre todo a los más jóvenes. "He pedido a todos los ayuntamientos y al conseller de Interior que apliquen con severidad las sanciones", ha avisado.

"Nos encontramos en los 10 días más importantes del verano", ha advertido Torra, que ha reconocido que la situación es "demasiado crítica" en Cataluña y que los datos "son muy preocupantes". "Si no lo conseguimos, tendremos que retroceder", ha afirmado en una rueda de prensa en la que ha señalado, además, que la situación está "fuera de control" en Barcelona y en su área metropolitana.

#President @QuimTorraiPla: “Si continuem el ritme de vida social actual, només aconseguirem empitjorar la situació. Hem de fer una mobilitat i interacció social responsable. No ens relaxem.” #Covid19 pic.twitter.com/LpNlVvsL9V — Govern. Generalitat (@govern) July 27, 2020

"Nos jugamos la vida"

Así, ha alertado que "estamos en febrero", es decir, en las semanas anteriores al estallido de la primera ola de la pandemia de coronavirus, y ha confiado en que después no llegue "marzo". "Está en nuestras manos. (...) No quiero que este país vuelva a marzo. Haremos todo lo posible para que esto no pase. Esto es un esfuerzo colectivo y solidario", ha añadido, para remarcar que "es imprescindible que cumplamos con las normas, nos jugamos la vida".

Para lograrlo, Torra ha dejado muy claro que "se tomarán las decisiones que sean necesarias sin que nos tiemble el pulso". "No me doblegará ninguna presión ni lobby. Haremos lo que esté en nuestra mano para protegeros, pero también debéis hacerlo vosotros", ha dicho, pidiendo en varias ocasiones a la ciudadanía que cumpla con las normas.

"Ningún relajamiento. Cero relajamiento. Llamo a bajar el ritmo, rebajar las reuniones. No nos podemos relajar con la mascarilla, con el lavado de manos o la distancia física. Si cumplimos estas reglas, saldremos de esta", ha añadido.

Torra ha reconocido también que en estos momentos los brotes están teniendo un gran impacto en la Atención Primaria. "Saco la bandera roja de alerta. Si la presión asistencial llega a los hospitales, ya sabemos lo que puede pasar", ha proseguido.

Más sanciones y aviso a los jóvenes

También se ha dirigido a los jóvenes, grupo cada vez más afectado por la pandemia: "Los botellones no son una fiesta, es un gesto de insolidaridad. La mayoría de los nuevos contagios son de gente joven". En este sentido, ha desvelado que la edad media de los nuevos contagios en Cataluña es de 37,5 años, cuando anteriormente estaba por encima de los 60.

"Si continuamos el ritmo de la vida social actual, la situación empeorará. Necesitamos hacer una movilidad y una interacción social responsable. No nos relajamos", ha continuado. "La salud y la vida de nuestra gente está en nuestras manos. Primero, de las instituciones pero también de todos los que vivimos aquí".

Mensaje a los turistas

El president de la Generalitat ha aprovechado la rueda de prensa para reivindicar, en un inglés, que Cataluña es un destino turístico "responsable" y "seguro" que sigue las recomendaciones internacionales en la lucha contra el coronavirus.

También ha añadido que salvo las zonas con brotes -como el Segrià (Lérida), Figueras (Gerona) y Barcelona-, el resto de Cataluña "no tienen afectación y son seguras".