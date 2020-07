La Generalitat pide a los vecinos de Barcelona no salir de casa ni viajar a segundas residencias

Con casi un treintena de brotes activos, la rapidez en la progresión de los contagios en Barcelona ha obligado a la la Generalitat a tomar medidas para contener la expansión y transmisión comunitaria del coronavirus.

Así, Barcelona abandona la nueva normalidad y da marcha atrás, ya que la Generalitat ha pedido a todos los vecinos de la ciudad condal y su área metropolitana no salir de casa ante el aumento de contagios y reducir al máximo la movilidad. También recomienda no salir de la ciudad para acudir a segundas residencias.

Esta medida afecta al 65% de la población de Cataluña y a más de 3,2 millones de habitantes, repartidos entre Barcelona, Viladecans, el Prat de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Boi de Llobregat, Cornellà, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, L'Hospitalet de Llobregat, Montcada i Rexach, Santa Coloma de Gramanet, Sant Adrià de Besós y Badalona (Barcelona).

Limitación de aforo

Para restringir al máximo el contacto social, se prohíben reuniones de más de 10 personas y se limitará el aforo al 50% en bares y restaurantes, con dos metros de distancia entre meses. Se implementará de nuevo la cita previa en los comercios y los locales de ocio nocturno se cerrarán. Se suspende la actividad en cines y teatros, así como en los gimnasios. Tampoco se permitirán los eventos deportivos en espacios cerrados ni las visitas a residencias.

La recomendación pasa por salir solo para trabajar; ir a centros de salud; cuidar de personas mayores, niños, discapacitados y dependientes; para comprar productos básicos; para comprar en establecimientos con cita previa; acudir a entidades financieras, realizar acciones judiciales o notariales, exámenes y mudanzas; practicar deporte con el núcleo de convivencia habitual; ir a huertos familiares de autoconsumo; y por causas de fuerza mayor.

Estas mismas medidas se aplicarán también en las comarcas de El Segriá donde no estaban ya implementadas y la Noguera, ambas en la provincia de Lérida.

"Hay que acabar con la relajación"

"Pedimos a los ciudadanos que no salgan de casa si no es necesario. Pedimos que no se desplacen a segundas residencias este fin de semana", ha afirmado la portavoz del Govern, Meritxell Budó, en rueda de prensa.

"Nos vemos obligados a dar un paso atrás. Pedimos máxima conciencia y que se acabe la relajación que estamos viendo en las últimas semanas", ha proseguido àra pedir "hacer un esfuerzo". "Hacemos un llamamiento, se han relajado las medidas y estamos ante la última oportunidad para controlarlo. (...) Debemos evitar un segundo confinamiento", ha dicho.

En Barcelona ciudad en la última semana se ha pasado de 164 a 458 positivos por COVID-19. Los brotes detectados en tres barrios de l'Hospitalet de Llobregat han llegado a otros colindantes con Barcelona y a algunos incluso más alejados.