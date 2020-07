Salvador Illa reconoce una "preocupación profunda" por los brotes y contempla ya el estado de alarma

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, afirma que existe una "preocupación profunda" por los más de 150 brotes activos en España, y en especial "por la situación en Aragón, Cataluña y en algunas zonas de Barcelona".

A pesar de que ha remarcado que "la mayoría" de los focos "están controlados", Sanidad tiene la mirada puesta en dos comunidades autónomas: Cataluña y Aragón, con 408 de los 580 contagios notificados este jueves por el ministerio. En estas dos zonas, los brotes no están controlados y la transmisión comunitaria ya es un hecho.

Ante esto, Salvador Illa no ha descartado aplicar de nuevo el estado de alarma, aunque de forma selectiva y no en todo el territorio nacional. "Si vemos que escapan al control de las comunidades autónomas o hay que limitar algún derecho fundamental, actuaríamos", ha dicho en Onda Cero.

Si bien ha remarcado que "no estamos en este escenario", el ministro de Sanidad ha reconocido que "ya no descartamos nada", sobre todo si la transmisión traspasa las fronteras de una comunidad. Si esto ocurre, Sanidad en un primer momento ayudará a las comunidades en las actuaciones a nivel de salud pública. Si esto no funciona, la otra opción es el estado de alarma que, por ahora, "no visualizo".

"El brote de Zaragoza no está bajo control. Las medidas que han tomado son las que se debían total", ha proseguido sobre los brotes en Aragón. Respecto a los de Cataluña, Illa ha apuntado que mantiene una comunicación "fluida" con la Generalitat y que este viernes "anunciarán medidas para L'Hospitalet".

El titular de Sanidad también ha reconocido que la preocupación por los brotes "es un poco superior" a lo esperado tras el fin del estado de alarma. "El virus sigue con nosotros. Los brotes se están detectando con rapidez y se ha actuado con contundencia", ha dicho, con el objetivo de insuflar un poco de calma.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.