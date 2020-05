Aznar apoya a Cayetana con el padre "terrorista" de Iglesias: "Es derecho a dar información veraz"

La Fundación para el Análisis y Estudios Sociales, Faes, ha mostrado su apoyo a la portavoz del grupo popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, en su enfrentamiento con Pablo Iglesias cuando la diputada del PP llamó "terrorista" al padre del vicepresidente segundo después de que éste la tildara de "marquesa".

"Recordar que alguien militó en una organización que practicó la violencia terrorista sería, pongamos por caso, un ejemplo del derecho a difundir libremente información veraz", reflexionan en la misiva enviada.

Para respaldar su opinión se basan en la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos (TEDH) al líder abertzale Arnaldo Otegi cuando llamó al exjefe de Estado Juan Carlos I "rey de los torturadores": "La Corte falló que calificar así al Jefe del Estado no era injurioso sino un ejercicio de libertad de expresión. Es más, el Tribunal de Estrasburgo fijó una indemnización de 20.000 euros a favor de Otegui".

"Político chulesco"

La anotación del centro de estudios abunda en la figura de Iglesias: "Es el político chulesco que con los brazos en jarras interpela al PP acusándolo de promover la insubordinación de la Guardia Civil. Él, que ha recorrido las herriko tabernas rindiendo homenaje a ETA y a la denominada izquierda abertzale por ser los primeros en conjurarse para destruir el sistema democrático de la Constitución".

Faes también señala al PSOE como "responsables" de pactar con esta formación "populista" cuando sostiene que "si el poder o la debilidad" que día tras día acumula "una responsabilidad histórica en la degradación del sistema democrático".

"Iglesias es vicepresidente de un Gobierno entre cuyos apoyos destacan los de un partido cuyo líder está condenado en firme por sedicioso y de otro partido que, además de no condenar un solo crimen de ETA, tiene por máximo dirigente a un condenado por terrorismo. Estos son hechos, no especulaciones ni descalificaciones. Estos los materiales con los que la izquierda ha construido su Frankenstein", abundan.

No es la primera vez que la fundación presidida por José María Aznar se pronuncia sobre la presencia de Unidas Podemos en el Ejecutivo. En un anterior comunicado consideraban que Europa no iba a dar dinero "para financiar siniestros experimentos de ingeniería social".