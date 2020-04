La factoría de vídeos del PP: así combate Casado el argumentario del Gobierno para la crisis

El Partido Popular ha entendido que para convencer a los votantes de que confíen en su formación hay que dar la batalla en las redes sociales. Las formaciones más noveles como Podemos y Vox crecieron, en parte, gracias a sus exitosas estrategias que pasaban por viralizar mensajes enfocados a atacar a sus rivales o a defender y reforzar sus ideales.

El impulso que han recibido los partidos nuevos gracias a multiplicar sus mensajes en los teléfonos de la mayoría de españoles ha obligado a despertar a los partidos tradicionales, menos activos en las plataformas digitales... hasta ahora.

En el caso del PP, la maquinaria se puso en marcha con la llegada de Pablo Casado a la presidencia (julio de 2018), aunque el estado de alarma ha servido al partido para ensayar la puesta en marcha.

La factoría de vídeos del PP

En Génova han diseñado vídeos cortos, de apenas un minuto, con música de fondo, sin voz en off, con frases o mensajes muy cortos y sencillos donde se prescinde de la marca PP. En ellos se busca desmontar los mensajes que lanza el Gobierno para que los españoles asocien la magnitud de la crisis a la gestión del Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos.

El equipo de vídeo de Génova se compone de cuatro trabajadores de la vicesecretaría de Comunicación encargados de elaborar vídeos infográficos con datos de gestión, recopilatorios temáticos o resúmenes de propuestas, intervenciones o propuestas.

Sus piezas buscan ser breves para que impacten y "capten la limitada atención de los usuarios online", especialmente pensadas para el consumo desde dispositivos móviles, "por eso también se subtitulan", cuentan desde la Vicesecretaría de Comunicación del PP.

"Agenda autoritaria"

Los conservadores promocionaron un primer vídeo el 6 de abril, de apenas treinta segundos, en el que se pedía a los españoles colgar en balcones y ventanas un crespón negro o una bandera de España con el lazo en señal de duelo por los fallecidos por coronavirus. El vídeo, que tuvo miles de visualizaciones, recordaba con un "todos somos España" y una música de fondo que el Gobierno evita declarar el luto oficial en todo el país por esta tragedia.

El PP puso en circulación otro vídeo de 45 segundos el 21 de abril para ahondar en la polémica sobre la censura que presuntamente quería imponer el Gobierno a los medios de comunicación. En la reproducción se escucha a la ministra de Educación, Isabel Celáa, decir que "no podemos aceptar que haya mensajes negativos, mensajes falsos, en definitiva, que transmiten a la ciudadanía consecuencias que luego pueden alterar su salud y que van en contra de lo que significan los criterios científicos y la integridad de las instituciones públicas. Por eso, esto corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

¡Que no te engañen! No son lapsus, es la agenda autoritaria del gobierno de Sánchez e Iglesias. pic.twitter.com/ULulAv0hJ3 — Partido Popular (@populares) April 21, 2020

En la grabación, que tuvo más de cien mil reproducciones, los populares se preguntan si es lo mismo "mensajes falsos" que "mensajes negativos" y terminan con un rotundo "no son lapsus, es su agenda autoritaria", en el que destacan dos colores: el rojo del PSOE y el morado de Unidas Podemos.

El último vídeo difundido desde la cuenta oficial del PP, también del 21 de abril, dura un minuto y medio. En él se denuncia también la "censura" del Gobierno, que explican en seis puntos: "Silencian a la oposición, cierran el portal de transparencia, atacan a los medios, atacan las libertades, degradan las instituciones y la agenda autoritaria. ¿Por qué lo llaman lapsus cuando quieren decir censura?", preguntan.

Dos variables

En esta crisis sanitaria, la estrategia de los populares intenta conjugar dos variables. Por un lado, pretenden que los españoles reconozcan al PP como un partido de Estado, capaz de brindar su apoyo al Gobierno en la crisis más difícil de las últimas décadas. Por otro, aprovechan la ocasión de poner al Ejecutivo frente al espejo de sus contradicciones y de sus errores en la gestión de la pandemia.

Otro vídeo distribuido por el PP a través de redes sociales dura un minuto y ocho segundos. En él, se ve a Pablo Casado en la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados el pasado miércoles mientras lee una docena de titulares de prensa internacional que recogen fallos del Gobierno de Pedro Sánchez.

En concreto, el vídeo hace referencia a la noticia de The New York Times de que "España está a la cabeza de muertos per cápita con un porcentaje desorbitado, un 66% más de lo normal". Le Monde, 10 de marzo: "España se da cuenta con retraso de la magnitud de la pandemia". The Guardian, 26 de marzo. "¿Cómo España dio una respuesta tan equivocada al coronavirus?". Observador, 27 de marzo. "Pedro Sánchez el rostro del fracaso y de la irresponsabilidad". La Repubblica, 6 de abril. "Balance catastrófico, drama de la residencia de mayores". Y otros más.