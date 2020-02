Echenique, sobre la autodeterminación: "No hay temas vetados en la mesa de diálogo"

"No hay temas vetados en la mesa de diálogo porque sino no sería diálogo". Pablo Echenique ha explicado que no habrá limitaciones a los temas a tratar en la mesa de diálogo este miércoles en Moncloa entre Pedro Sánchez y Quim Torra. Incluso en lo referente a la autodeterminación.

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso ha defendido un diálogo "que no será corto ni sencillo": "Que se produzca un diálogo en Cataluña después de una década de gobiernos echando gasolina a un conflicto territorial es en sí misma una buena noticia

En declaraciones a Rne ha asegurado que "primero habrá un acuerdo político, que luego se podrá consultar al pueblo catalán como se consultó Estatuto de Autonomía. Más allá de los nombres que se quieran poner a una votación".

Echenique, preguntado por tratar la autodeterminación en la mesa, ha respondido que "las posiciones son conocidas, pero no hay vetos en la mesa de diálogo". Se ha referido también al delito de sedición: "Hablamos de un delito diseñado hace 200 años, en un mundo completamente diferente. Es sensato revisar su estructura".

Gobierno y Generalitat afrontan este miércoles la primera reunión de la mesa de diálogo desde posiciones "antagónicas", y mientras el Gobierno mantiene que lo importante es "sentarse" a hablar, la Generalitat insiste en llevar a la mesa el derecho de autodeterminación, la amnistía y el "fin de la represión".

Echenique ha abogado por "tener altura de estado" y "apostar por el diálogo y soluciones democráticas". "Nadie espera que en una semana la mesa solucione algo", ha afirmado.

La constitución de la mesa, que estará presidida por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Quim Torra, no contará finalmente con el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, como ha confirmado Echenique.

"Está un poco malito. La ha recomendado el doctor que se quede en casa como mínimo hoy. No es nada grave", ha explicado sobre la amigdalitis que padece el líder de Podemos y que le ha obligado a despejar su agenda. No obstante, según Echenique, "no está previsto" que el Gobierno vaya a enviar otro sustituto.

Echenique ha aseverado que el proceso independentista "ha quitado muchas energías y mucho tiempo" al Govern que, centrado en lograr la secesión, "ha dejado de gobernar o ha gobernado menos".