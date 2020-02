Echenique: "Desde que Felipe González cobra muchísimo del Ibex opina igual que el PP"

Pablo Echenique, portavoz parlamentario de Unidas Podemos se ha negado a dar explicaciones sobre las razones por las que su jefe, Pablo Iglesias, se va a sentar en la comisión restringida que controla los informes secretos del CNI.

Este fin de semana se supo que Pedro Sánchez va a cambiar la ley para permitir que el vicepresidente de Derechos Sociales tenga cabida en esa mesa. Inmediatamente, Felipe González reclamó públicamente que alguien le explicara "qué relación tiene la Agenda 2030", otra de las atribuciones de Iglesias, "con los secretos de Estado".

Preguntado por si podía ayudar al expresidente del Gobierno a encontrar esa relación, Echenique se ha limitado a pasar al ataque: "Desde que Felipe González gana muchísimo dinero en consejos de administración del Ibex, sus opiniones se parecen demasiado a las del PP", ha sentenciado quien es mano derecha de Iglesias.

Curiosamente, este lunes, Iglesias sí que había sabido salir del brete n uan entrevista en los Desayunos de TVE. "Me lo pidió Sánchez", afirmó el líder morado. Hay que recordar que en la prierma ocasión en la que Podemos estuvo cerca de conformar un Gobierno de coalición con Pedro Sánchez, en 2016, uno de los principales escollos para que aquello no fraguara fue que el propio secretario general de Podemos reclamó para su partido las competencias del control sobre los servicios secretos del Estado.

Y que en la última campaña electoral, el hoy presidente del Ejecutivo de coalición con Unidas Podemos confesó que "no podría dormir", ni él ni "la inmensa mayoría de los españoles" si presidiera un Gobierno "con Iglesias de vicepresidente controlando el CNI"y dependiendo "directa o indirectamente" de los independentistas.

Hoy, Felipe González confiesa que "todo el mundo sabe" a quién vota en las elecciones, pero que no se siente "representado" por el Gobierno que lidera su partido, el PSOE. Echenique, socarrón y lanzado a la salida de la Mesa de Portavoces de este martes en el Congreso, ha concluido su argumentación tratando de calmar las inquietudes del expresidente recueprando las referencias a la "cal viva" y el "expolio" del dinero público de los GAL: "En todo caso, que González no se preocupe, este Gobierno no va a utilizar ni los fondos reservados, ni el Ministerio del Interior y el CNI para las cosas que otros gobiernos anteriores sí los usaban".