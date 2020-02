Felipe González quiere que le "expliquen" por qué Pablo Iglesias estará en la comisión que vigila al CNI

Noticias relacionadas Sánchez cambia la ley para que Iglesias entre en la Comisión restringida de inteligencia del CNI

El expresidente del Gobierno Felipe González ha criticado este lunes la entrada del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, en la 'Comisión Delegada para Asuntos de Inteligencia' que controla la actividad del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), dado que no ve la relación con sus dos ámbitos de competencia: lo Social y la Agenda 2030.

González se ha pronunciado en estos términos durante la conferencia que ha pronunciado en la Asamblea General de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) 2020, donde ha pedido que le "expliquen" la relación entre las competencias de Iglesias y esta comisión.

Así, ha ironizado: "Me sorprende que tan preocupado como está el vicepresidente por sus dos ámbitos de competencia, lo Social y la Agenda 2030, quiera estar en la única comisión delgada que no se ocupa de eso que es la del servicio de inteligencia".

Asimismo, el expresidente del Gobierno ha reclamado explicaciones al PP por su negativa a renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hasta que no se cambie la ley, pese a que no modificó la norma durante los años que estuvo en el Gobierno con mayoría absoluta. "Ah no, que entonces no me convenía", ha bromeado.

Para González, "primero hay que renovarlo y después cambiarla si hay que cambiarla. Si no, todas las normas serán ad personam", ha concluido.

Robles evita poscionarse

La ministra de Defensa, Margarita Robles, no ha querido este lunes "entrar en cuestiones políticas" en torno al CNI al tratarse de un organismo que realiza "un servicio de Estado" que está "al margen de cualquier posición partidista".

Así lo ha expresado la ministra en una atención a medios en el marco de una visita al buque LHD 'Juan Carlos I', en la Base Naval de Rota (Cádiz), y a preguntas de los periodistas sobre la entrada de Pablo Iglesias, en la citada comisión.

Robles ha defendido que "las Fuerzas Armadas y el Centro Nacional de Inteligencia realizan un servicio de Estado" y "están al margen de cualquier posición partidista".

"Yo personalmente me siento orgullosa de las Fuerzas Armadas y de los 3.000 hombres y mujeres que forman parte del CNI", ha añadido la ministra, para aseverar que "eso es lo importante, no quien esté en un sitio o en otro