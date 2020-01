Ábalos se reúne con un ministro de Maduro mientras Sánchez esquiva hacerlo con Juan Guaidó

El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, se reunió este lunes con el responsable de Turismo del Gobierno de Nicolás Maduro, Félix Plasencia. El encuentro, que tuvo lugar en el ministerio con motivo de Fitur, no estaba en la agenda pública de ninguno de los ministros.

Según informan fuentes del Ministerio Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a Europa Press, la reunión versó sobre "transporte aéreo" sin dar más detalles. Este encuentro coincide con la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de no recibir al líder de la oposición Juan Guaidó en su próxima visita a España, algo que este jueves ha aplaudido el vicepresidente segundo Pablo Iglesias, que le ha relegado a un mero dirigente de la oposición chavista y no le reconoce ni como presidente encargado de Venezuela ni como presidente de la Asamblea Nacional.

Mientras Guaidó está de gira europea por Reino Unido, Bélgica y Suiza y participa en el Foro de Davos, el Gobierno de Sánchez mantiene reuniones fuera de los focos con un ministro de Maduro. Sin embargo, desde el departamento de Ábalos recuerdan que en calidad de secretario de Organización del PSOE se ha entrevistado en hasta seis ocasiones con representantes del círculo más cercado de Guaidó, reconocido por España como presidente interino de Venezuela. En dos de esas ocasiones, Ábalos conversó por teléfono con Guaidó. Pero como dirigente del PSOE no como ministro del Gobierno de Sánchez.

De esta forma, el nuevo Ejecutivo de coalición sigue la estela de la diplomacia "creativa" que desarrolló el exministro de Exteriores, Josep Borrell, que consistía en combinar los contactos con el entorno de Guaidó con mantener una relación con el régimen de Maduro, que sigue en el poder.

Sin embargo, entre esos contactos no está que Sánchez reciba a Guaidó, que tiene previsto llegar a Madrid este sábado. Fuentes del Gobierno no detallan la razón por la que el presidente no se reunirá con él y descartan que se trate una estrategia para no ofender al régimen de Maduro. Aún así, insisten en que España mantiene su apoyo a Guaidó como presidente encargado de Venezuela, cuyo principal objetivo no es otro que se convoquen elecciones.

Desde la oposición, PP, Ciudadanos y Vox han criticado la decisión de Sánchez, algo que demuestra, apuntan, las divisiones del nuevo Gobierno de coalición y las exigencias de Unidas Podemos. El líder de los populares, Pablo Casado, ha exigido al presidente del Gobierno recibir a Guaidó ya que, ha señalado, "España tiene que ayudar a los venezolanos a poner fin a la atroz dictadura de Maduro". "¿No le recibe porque no quiere o no le dejan sus socios de Podemos?", ha cuestionado.