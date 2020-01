El Rey abrirá la legislatura el 3-F con Podemos en el Gobierno y el plantón de ERC, Bildu y CUP

El Rey presidirá el próximo 3 de febrero la Apertura Solemne de la XIV Legislatura en el Congreso, un acto parlamentario en el que por primera vez Podemos se sentará en el banco azul del Gobierno y al que no piensan asistir al menos los independentistas de ERC, Bildu y la CUP.

El Congreso ya barajaba la fecha del 3 de febrero, el primer día hábil del periodo ordinario de sesiones, como la más probable para celebrar esta ceremonia, a falta de que se cursara oficialmente la convocatoria a diputados y senadores.

Así, el jefe del Estado, previsiblemente acompañado por la Reina y sus hijas, acudirá el próximo día 3 a las 12:00 horas al Palacio de la Carrera de San Jerónimo para presidir este acto formal que reúne en el Pleno del Congreso a diputados, senadores y a las altas instituciones del Estado y donde dará un discurso con el que se procede a la apertura de la legislatura.

En esta ocasión será la primera vez que Felipe VI preside una ceremonia de este tipo con un Gobierno de coalición en el banco azul, con ministros del PSOE y de Unidas Podemos, y ante un hemiciclo con más grupos parlamentarios de corte independentista que en legislaturas precedentes.

Bajas en las filas independentistas

Ahora bien, habrá bajas en las filas independentistas porque ERC, Bildu y la CUP ya han confirmado que no piensan participar en esta Apertura Solemne de la Legislatura. No es la primera vez que estos partidos 'plantan' al Monarca, con el que han declinado reunirse en todas las rondas de consultas que Felipe VI ha realizado en los últimos años para la designación de un candidato a la Presidencia del Gobierno. Junts per Catalunya, por su parte, aún no ha anunciado su posición, pero el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ya ha evitado al Rey en varios actos oficiales en Cataluña.

Conforme a los precedentes, lo habitual es que el Rey y su familia lleguen a la Carrera de San Jerónimo, donde el Jefe del Estado recibe honores militares. A continuación, la comitiva se dirige a la escalinata del Palacio del Congreso, donde son recibidos por los presidentes del Congreso y del Senado y los miembros de las mesas de ambas cámaras.

Para la ocasión se abrirá la Puerta de los Leones -que sólo se utiliza en los actos a los que acude el Jefe del Estado y en las Jornadas de Puertas Abiertas-, desde donde el cortejo entrará en el Vestíbulo de Isabel II para dirigirse posteriormente al hemiciclo a través del Salón de Pasos Perdidos.

Una vez que el presidente del Gobierno y las Mesas de Congreso y Senado hayan ocupado sus posiciones en hemiciclo, los miembros de la mesa presidencial entrarán en el Salón de Sesiones por la escalera principal, que se coloca expresamente para estas ocasiones.

Con los Reyes ya dentro, se interpretará el Himno Nacional, y la presidenta del Congreso abrirá la Sesión Solemne pronunciando un discurso, tras el que dará la palabra a Felipe VI, quien se dirigirá a las Cortes Generales para dar por iniciada la XIV Legislatura.

La pasada legislatura, que sólo duró de mayo a octubre de 2019, no hubo oportunidad de celebrar este acto ya que no salió adelante la investidura del candidato designado por el Rey y el Ejecutivo seguía en funciones.

La última vez que el Jefe del Estado abrió la legislatura fue el 17 de noviembre de 2016, con el PP y Mariano Rajoy en el Gobierno. Era la primera vez que Felipe VI y su familia volvían al Congreso tras su proclamación en junio de 2014.

En aquella ocasión, tanto el PNV como el entonces PDeCAT (hoy en Junts per Catalunya) acudieron a la sesión plenaria, mientras que ERC y Bildu optaron por 'plantar' al Jefe del Estado. Eso sí, tanto los nacionalistas catalanes y vascos como los parlamentarios de Podemos y de Izquierda Unida evitaron aplaudir al monarca tras su discurso, que incluso fue criticado después por Pablo Iglesias y por Alberto Garzón.