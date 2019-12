Sánchez e Iglesias prometen retirar las visitas a los padres acusados de malos tratos

El acuerdo de 49 páginas presentado este lunes por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para un gobierno de coalición le permite al líder de Unidas Podemos presumir de una larga lista de políticas "para cambiar las condiciones de vida de la gente". Ésa es la frase que más le gusta repetir a todos los dirigentes de la formación morada, y a la que recurren siempre que se les pregunta por las "cesiones" que han hecho para entrar en el Gobierno o se les pilla en alguna contradicción.

Nada dice el pacto de intervenir el mercado del alquiler, de crear una empresa pública eléctrica que obligue a las multinacionales a bajar el precio de la luz...

Pero nada más terminar la comparecencia sin preguntas en la que el presidente aún en funciones y su futuro vicepresidente social han presentado las bondades de su pacto, en tono reivindicativo y mitinero, Podemos ha enviado un comunicado a los periodistas que cubren sus informaciones para presumir de todo lo que le han arrancado a Sánchez. Una de las medidas sociales más llamativas y potencialmente polémicas está prácticamente calcada del programa electoral del PSOE. Pero la redacción final tiene el toque de Unidas Podemos.

Si hay investidura, Sánchez e Iglesias se comprometen a reforzar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género alejando a los hijos de sus padres implicados en casos de maltrato: "Estableceremos la suspensión del régimen de visitas de menores por parte de progenitores o tutores legales que estén cumpliendo condena, o se hayan dictado medidas cautelares, por delitos graves de violencia de género o cometidos en su presencia, en consonancia con el Pacto de Estado contra la Violencia de género y el

Convenio de Estambul".

La clave está en "o se hayan dictado medidas cautelares". Y es que la propuesta no constaba en el programa de Unidas Podemos para las elecciones del 10-N, pero sí en el de los socialistas, aunque sólo para quienes "estén cumpliendo condena por violencia de género". Y no es un detalle menor, porque de facto las medidas cautelares significarán que un padre no pueda ver a sus hijos antes incluso de un eventual juicio y una ulterior sentencia que lo declare culpable o inocente.

Expertos consultados por este periódico consideran que la medida es "un exceso" porque "es el Juez el que, a la vista de las circunstancias de cada caso, debería decidir en un auto si priva o no del régimen de visitas al presunto agresor" y, por supuesto, siempre "de forma motivada". Para las fuentes citadas, "plantearlo por ley y de forma automática" abre la puerta a injusticias, porque ne estos casos, por pura prevención, siempre se dictan medidas cautelares.

"Sólo sí es sí" por ley

Sin embargo, eso es exactamente lo que indica este párrafo incluido en el apartado 7.2) de Lucha contra la violencia machista. Dentro de las políticas feministas, Unidas Podemos presume también de que "se aprobará una Ley integral por la protección de la libertad sexual y contra las violencias sexuales, que garantice la sensibilización, prevención, detección, atención, protección y reparación".

Es decir, "blindar por ley que sólo sí es sí", dentro del Código Penal. Además de otras propuestas legislativas, como la ley LGTBI, la ley Trans y la ley de Diversidad Familiar. Asimismo, el acuerdo de coalición presentado este lunes incluye otra ley "que garantice la igualdad retributiva entre mujeres y hombres". Se pretende reformar todo el entramado laboral, incrementando las inspecciones y las sanciones para "acabar con la brecha salarial".

Por otro lado, en aras de la conciliación y la igualdad, se "equipararán por ley los permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles". Ambos partidos se comprometen, finalmente a lograr al final de la legislatura la "universalización del acceso a la Educación Infantil de 0-3 años a través de la red pública en condiciones de equidad".